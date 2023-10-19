Putin, Rus sporculara yönelik uluslararası yasağa sert tepki gösterdi: 'Etnik ayrımcılık'
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımının yasaklanmasını etnik ayrımcılık olarak niteledi.
Perm kentinde 'Rusya-Spor Ülkesi' adlı bir etkinlikte konuşan Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporculara yönelik men kararına sert tepki gösterdi.
"Çağdaş IOC'un bazı yöneticileri sayesinde oyunlara davet edilmenin en iyi sporcuların mutlak hakkı değil de, sportif sonuçlar yerine birtakım siyasi jestlerle hak kazanılan ayrıcalık olduğunu öğrendik" diyen Putin, Rus sporculara karşı sergilenen tutumun Rusya'ya yönelik etnik ayrımcılık olduğunu vurguladı.
Putin, uluslararası müsabakalara katılma hakkı elinden alınan Rus sporcuları Rusya hükümeti ve Rusya Olimpiyat Komitesi aracılığıyla desteklemeyi sürdüreceklerinin sözünü verdi.
IOC'un olimpiyatlara kabulle ilgili yaklaşımlarının spor doğasına aykırı olduğunu belirten Putin, Rusya'nın ise tüm bu hasmane tutuma rağmen olimpiyat değerlerine ve ilkelerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.
"Çağdaş IOC'un bazı yöneticileri sayesinde oyunlara davet edilmenin en iyi sporcuların mutlak hakkı değil de, sportif sonuçlar yerine birtakım siyasi jestlerle hak kazanılan ayrıcalık olduğunu öğrendik" diyen Putin, Rus sporculara karşı sergilenen tutumun Rusya'ya yönelik etnik ayrımcılık olduğunu vurguladı.
Putin, uluslararası müsabakalara katılma hakkı elinden alınan Rus sporcuları Rusya hükümeti ve Rusya Olimpiyat Komitesi aracılığıyla desteklemeyi sürdüreceklerinin sözünü verdi.
IOC'un olimpiyatlara kabulle ilgili yaklaşımlarının spor doğasına aykırı olduğunu belirten Putin, Rusya'nın ise tüm bu hasmane tutuma rağmen olimpiyat değerlerine ve ilkelerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.