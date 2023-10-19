https://sputniknews.com.tr/20231019/putin-rus-sporculara-yonelik-uluslararasi-yasaga-sert-tepki-gosterdi-etnik-ayrimcilik-1076512979.html

Putin, Rus sporculara yönelik uluslararası yasağa sert tepki gösterdi: 'Etnik ayrımcılık'

Putin, Rus sporculara yönelik uluslararası yasağa sert tepki gösterdi: 'Etnik ayrımcılık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımının yasaklanmasını etnik ayrımcılık olarak niteledi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:12+0300

2023-10-19T16:12+0300

2023-10-19T16:12+0300

dünya

rusya

rusya olimpiyat komitesi (roc)

olimpiyat sporcuları

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

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Perm kentinde 'Rusya-Spor Ülkesi' adlı bir etkinlikte konuşan Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporculara yönelik men kararına sert tepki gösterdi."Çağdaş IOC'un bazı yöneticileri sayesinde oyunlara davet edilmenin en iyi sporcuların mutlak hakkı değil de, sportif sonuçlar yerine birtakım siyasi jestlerle hak kazanılan ayrıcalık olduğunu öğrendik" diyen Putin, Rus sporculara karşı sergilenen tutumun Rusya'ya yönelik etnik ayrımcılık olduğunu vurguladı.Putin, uluslararası müsabakalara katılma hakkı elinden alınan Rus sporcuları Rusya hükümeti ve Rusya Olimpiyat Komitesi aracılığıyla desteklemeyi sürdüreceklerinin sözünü verdi. IOC'un olimpiyatlara kabulle ilgili yaklaşımlarının spor doğasına aykırı olduğunu belirten Putin, Rusya'nın ise tüm bu hasmane tutuma rağmen olimpiyat değerlerine ve ilkelerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231013/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesini-men-etti-1076291489.html

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rusya, rusya olimpiyat komitesi (roc), olimpiyat sporcuları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)