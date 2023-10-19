https://sputniknews.com.tr/20231019/pentagon-acikladi-yemenden-firlatilan-3-fuzeyi-vurduk-1076533856.html
Pentagon açıkladı: 'Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi vurduk'
Pentagon açıkladı: 'Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi vurduk'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanması'na ait bir destroyerin Yemen'den fırlatılan üç füzeyi düşürdüğünü doğruladı. ABD'li savunma yetkilileri... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T22:50+0300
2023-10-19T22:50+0300
2023-10-19T22:55+0300
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yemen, abd, son dakika
Pentagon açıkladı: 'Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi vurduk'
22:50 19.10.2023 (güncellendi: 22:55 19.10.2023) Abone ol
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanması'na ait bir destroyerin Yemen'den fırlatılan üç füzeyi düşürdüğünü doğruladı. ABD'li savunma yetkilileri füzelerin muhtemelen İsrail'i hedef aldığını belirtti.