https://sputniknews.com.tr/20231019/once-duvardan-gecmeye-calisti-ardindan-cukura-dustu-1076500954.html

Önce duvardan geçmeye çalıştı, ardından çukura düştü

Önce duvardan geçmeye çalıştı, ardından çukura düştü

İstanbul'da alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, önce binanın duvarına doğru yürüdü ve betona çarptı, ardından da kaldırımdaki boşluğa düştü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T11:26+0300

2023-10-19T11:26+0300

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yaşam

istanbul

arnavutköy

düşmek

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Arnavutköy’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce bir binanın duvarından içeri girmeye çalıştı.Başarılı olamayan kişi daha sonra kaldırımdaki boşluğu fark etmedi ve boşluğa düştü.Alkollü şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/halicte-kopruden-denize-dustu-denizin-ustunde-baygin-kaldi-1076376004.html

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istanbul, arnavutköy, düşmek