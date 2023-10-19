https://sputniknews.com.tr/20231019/once-duvardan-gecmeye-calisti-ardindan-cukura-dustu-1076500954.html
Önce duvardan geçmeye çalıştı, ardından çukura düştü
Önce duvardan geçmeye çalıştı, ardından çukura düştü
İstanbul'da alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, önce binanın duvarına doğru yürüdü ve betona çarptı, ardından da kaldırımdaki boşluğa düştü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T11:26+0300
2023-10-19T11:26+0300
2023-10-19T11:26+0300
yaşam
istanbul
arnavutköy
düşmek
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Arnavutköy’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce bir binanın duvarından içeri girmeye çalıştı.Başarılı olamayan kişi daha sonra kaldırımdaki boşluğu fark etmedi ve boşluğa düştü.Alkollü şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/halicte-kopruden-denize-dustu-denizin-ustunde-baygin-kaldi-1076376004.html
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istanbul, arnavutköy, düşmek
istanbul, arnavutköy, düşmek
Önce duvardan geçmeye çalıştı, ardından çukura düştü
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İstanbul'da alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, önce binanın duvarına doğru yürüdü ve betona çarptı, ardından da kaldırımdaki boşluğa düştü.
Arnavutköy’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce bir binanın duvarından içeri girmeye çalıştı.
Başarılı olamayan kişi daha sonra kaldırımdaki boşluğu fark etmedi ve boşluğa düştü.
Alkollü şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.