https://sputniknews.com.tr/20231019/misirli-uzman-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-israildeki-durumla-iliskilendirmeye-calisiyor-1076477259.html

Mısırlı uzman: Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmayı İsrail'deki durumla ilişkilendirmeye çalışıyor

Mısırlı uzman: Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmayı İsrail'deki durumla ilişkilendirmeye çalışıyor

Mısırlı uzman Ahmed Adel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in çaresizce ülkesindeki çatışmayı İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirmeye... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T01:05+0300

2023-10-19T01:05+0300

2023-10-19T01:05+0300

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Mısırlı jeopolitik ve politik ekonomi araştırmacısı Ahmed Adel, infoBRICS portalı için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çaresizce ülkesindeki çatışmayı İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirmeye çalıştığını vurguladı.Adel, “11 Ekim'de Zelenskiy, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmanın Ukrayna'ya silah tedarikini etkileyebileceğini belirterek, ‘Elbette herkes korkuyor ve Rusya’nın da bize olan desteğin bölünmesinin hesabını yaptığını düşünüyorum’ ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle, açıklamasından birkaç gün sonra, iki çatışmayı birbirine bağlamaya çalışmak için Netanyahu ile görüşmeye çalıştı; bunun apaçık bir yalan olduğu ve Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla ilgisini ve silah ve finansman akışını sağlamaya yönelik umutsuz bir girişim olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.Uzman, Zelenskiy’in kış gelmeden Rus topraklarını ele geçirmek için tüm gücüyle birliklerine silah tedarik etmeye çalıştığını, ancak İsrail ordusu ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından sonra, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilmesi beklenen Batı silahlarının İsrail'e yönlendirilebileceği ihtimali nedeniyle bunun pek mümkün görünmediğini vurguladı.Batı'nın Ukrayna'yı önceliğinden çıkarmasının Kiev'in Rusya'ya karşı askeri operasyonlar yürütme becerisini ciddi şekilde zayıflatacağını belirten uzman, “İsrail'in Zelenskiy'in Netanyahu ile görüşmesine izin vermemesi sadece aşağılayıcı değil, aynı zamanda Batı'nın Ukrayna'ya olan ilgisinin sona ermesinin başlangıcı anlamına da gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Zelenskiy, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'de gerilimin tırmanmasının uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'dan farklı bir yöne çekme riski oluşturduğunu ve bunun sonuçları olacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html

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