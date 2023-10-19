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https://sputniknews.com.tr/20231019/meb-sinav-tarihlerini-guncelledi-1076498233.html
MEB sınav tarihlerini güncelledi
MEB sınav tarihlerini güncelledi
Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi. Birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih aralığı değişti. Sınavlar iki hafta... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:37+0300
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yaşam
milli eğitim bakanlığı
sınav
bakanlık
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Ortak sınav tarihleri değişti. Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231012/meb-yazili-ve-uygulamali-sinavlarin-nasil-degerlendirilecegini-belirledi-1076273082.html
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milli eğitim bakanlığı, sınav, bakanlık, öğrenci, okul
milli eğitim bakanlığı, sınav, bakanlık, öğrenci, okul

MEB sınav tarihlerini güncelledi

10:37 19.10.2023
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi. Birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih aralığı değişti. Sınavlar iki hafta içinde tamamlanacak.
Ortak sınav tarihleri değişti. Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.
Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.
Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlıyor.
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
TÜRKİYE
MEB yazılı ve uygulamalı sınavların nasıl değerlendirileceğini belirledi
12 Ekim, 13:02
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