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https://sputniknews.com.tr/20231019/iyi-parti-genel-baskani-aksener-butun-il-ve-ilcelerde-adaylarimizi-cikaracagiz-1076531289.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız. Hem 2018'de hem 2023'te milletimiz bize... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T19:26+0300
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dünya
iyi parti
meral akşener
aday
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Bir dizi ziyaret için Düzce'ye gelen Akşener'i, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İl Başkanı Yunus Özay Er ve partililer il başkanlığında karşıladı. Akşener, burada faaliyetler hakkında Er'den bilgi aldı, daha sonra teşkilat buluşmasına katıldı.Akşener, burada yaptığı konuşmada, milletin sesi olmak için kendilerine düşen görevi sonuna kadar yapacaklarını belirterek, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı parti olduklarını, siyasi yönlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu gibi çalışan ikili sisteme sahip olduklarını anlattı.Parti olarak 375 öğrenciye burs verilmesini sağladıklarını dile getiren Akşener, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere projeler ürettiklerini de aktardı.Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde kimseyi kazandırma ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetlerinin olmayacağına değinerek, "Kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız. Hem 2018'de hem 2023'te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek 'gözümün önünden ayrılma' dedi" ifadesini kullandı.İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara da değinen Akşener, "Netanyahu ve emrindekilerin Gazze'de yaptığı her türlü mezalimi, terörü lanetliyorum. Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu.Akşener, İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin tutumuna yönelik eleştirilere ilişkin ise, "Sağa, sola zıplayamazsınız kardeşim. Hükümeti de beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama burası dış politikadır. Burası Türkiye'nin yarın karşılaşmak durumunda kalacağı zararlı durumları ortadan kaldırma halidir. Öyle olunca da bir ve beraber olmakta fayda vardır" şeklinde konuştu.'Hayallerimizi hep bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden kurduk'Türkiye'nin, kendi çıkarları açısından İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin sağduyusuna, aklına ve vatanseverliğine ihtiyacı olduğunu savunan Akşener, "Aynı zamanda bu ülkenin insanlarının refahının sağlanmasına ihtiyacı var. Sonuç itibariyle vatanseverlik, bu ülkenin her bir ferdini ayırmadan sevmektir. Biz buyuz. Hayallerimizi hep bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden kurduk" değerlendirmesinde bulundu.Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanına sahip her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye" hayal ettiklerini sözlerine ekledi.Konuşmasının sonunda partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş, Gölyaka Belediye Başkan Adayı Bekir Akbulut ve Akçakoca Belediye Başkan Adayı Behçet Alkan Lokum'u tanıtan Akşener, daha sonra Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Yalova ve Karabük'ün il ve ilçe başkanlarıyla bölge istişare toplantısına katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/aksenerden-gazetecilere-sinan-aygun-tepkisi--izninizi-almadigim-icin-hepinizden-ozur-dilerim-1076472384.html
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iyi parti, meral akşener, aday
iyi parti, meral akşener, aday

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız

19:26 19.10.2023
© AA / Ömer ÜrerİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir restoranda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"na katılarak, konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir restoranda düzenlenen Teşkilat Buluşmasına katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Ömer Ürer
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız. Hem 2018'de hem 2023'te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek 'gözümün önünden ayrılma' dedi" ifadesini kullandı
Bir dizi ziyaret için Düzce'ye gelen Akşener'i, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İl Başkanı Yunus Özay Er ve partililer il başkanlığında karşıladı. Akşener, burada faaliyetler hakkında Er'den bilgi aldı, daha sonra teşkilat buluşmasına katıldı.
Akşener, burada yaptığı konuşmada, milletin sesi olmak için kendilerine düşen görevi sonuna kadar yapacaklarını belirterek, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı parti olduklarını, siyasi yönlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu gibi çalışan ikili sisteme sahip olduklarını anlattı.
Parti olarak 375 öğrenciye burs verilmesini sağladıklarını dile getiren Akşener, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere projeler ürettiklerini de aktardı.
Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde kimseyi kazandırma ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetlerinin olmayacağına değinerek, "Kazanmak için yola çıkıyoruz. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız. Hem 2018'de hem 2023'te milletimiz bize yüzde 10 oy vererek 'gözümün önünden ayrılma' dedi" ifadesini kullandı.
İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara da değinen Akşener, "Netanyahu ve emrindekilerin Gazze'de yaptığı her türlü mezalimi, terörü lanetliyorum. Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu.
Akşener, İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin tutumuna yönelik eleştirilere ilişkin ise, "Sağa, sola zıplayamazsınız kardeşim. Hükümeti de beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama burası dış politikadır. Burası Türkiye'nin yarın karşılaşmak durumunda kalacağı zararlı durumları ortadan kaldırma halidir. Öyle olunca da bir ve beraber olmakta fayda vardır" şeklinde konuştu.

'Hayallerimizi hep bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden kurduk'

Türkiye'nin, kendi çıkarları açısından İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin sağduyusuna, aklına ve vatanseverliğine ihtiyacı olduğunu savunan Akşener, "Aynı zamanda bu ülkenin insanlarının refahının sağlanmasına ihtiyacı var. Sonuç itibariyle vatanseverlik, bu ülkenin her bir ferdini ayırmadan sevmektir. Biz buyuz. Hayallerimizi hep bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden kurduk" değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanına sahip her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye" hayal ettiklerini sözlerine ekledi.
Konuşmasının sonunda partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş, Gölyaka Belediye Başkan Adayı Bekir Akbulut ve Akçakoca Belediye Başkan Adayı Behçet Alkan Lokum'u tanıtan Akşener, daha sonra Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Yalova ve Karabük'ün il ve ilçe başkanlarıyla bölge istişare toplantısına katıldı.
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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