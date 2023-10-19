https://sputniknews.com.tr/20231019/istanbulda-motokurye-kavgasi-sebebi-james-bond-gibi-bakmak-1076514455.html
İstanbul'da motokurye kavgası: Sebebi 'James Bond gibi bakmak'
İstanbul'da motokurye kavgası: Sebebi 'James Bond gibi bakmak'
Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen kişiye, "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Kavga, emniyet güçlerinin kısa... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T15:25+0300
2023-10-19T15:25+0300
2023-10-19T15:25+0300
türkiye
istanbul
kavga
sarıyer
motokurye
james bond
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İstanbul'da, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda iddiaya göre, bir kişi dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek dükkan sahibinin üzerine yürüdü. Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, sokak ortasında saldırıya başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan kişinin yardımına çevredekiler yetişti. Kavga, polisin de müdahalesi ile kısa sürede son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20231006/semt-pazarinda-kavga-cikti-73-yasindaki-kadin-tufekle-vuruldu-1076086021.html
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istanbul, kavga, sarıyer, motokurye, james bond
istanbul, kavga, sarıyer, motokurye, james bond
İstanbul'da motokurye kavgası: Sebebi 'James Bond gibi bakmak'
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Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen kişiye, "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Kavga, emniyet güçlerinin kısa sürede araya girmesi ile durduruldu.
İstanbul'da, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda iddiaya göre, bir kişi dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı.
Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek dükkan sahibinin üzerine yürüdü.
Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, sokak ortasında saldırıya başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan kişinin yardımına çevredekiler yetişti.
Kavga, polisin de müdahalesi ile kısa sürede son buldu.