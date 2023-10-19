https://sputniknews.com.tr/20231019/istanbulda-motokurye-kavgasi-sebebi-james-bond-gibi-bakmak-1076514455.html

İstanbul'da motokurye kavgası: Sebebi 'James Bond gibi bakmak'

İstanbul'da motokurye kavgası: Sebebi 'James Bond gibi bakmak'

Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen kişiye, "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Kavga, emniyet güçlerinin kısa... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T15:25+0300

2023-10-19T15:25+0300

2023-10-19T15:25+0300

türkiye

istanbul

kavga

sarıyer

motokurye

james bond

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İstanbul'da, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda iddiaya göre, bir kişi dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek dükkan sahibinin üzerine yürüdü. Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, sokak ortasında saldırıya başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan kişinin yardımına çevredekiler yetişti. Kavga, polisin de müdahalesi ile kısa sürede son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20231006/semt-pazarinda-kavga-cikti-73-yasindaki-kadin-tufekle-vuruldu-1076086021.html

türkiye

istanbul

sarıyer

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istanbul, kavga, sarıyer, motokurye, james bond