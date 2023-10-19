https://sputniknews.com.tr/20231019/hatayda-10-kisinin-hayatini-kaybettigi-emek-apartmani-ile-ilgili-tutuklama-1076533305.html
Hatay'da 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı ile ilgili tutuklama
Hatay'da 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı ile ilgili tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Emek Apartmanı'nın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T21:42+0300
2023-10-19T21:42+0300
2023-10-19T21:42+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
hatay
tutuklama
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yıkılan, 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'yla ilgili binanın proje ve uygulama denetçisi İ.A. gözaltına alındı.Yapı denetim firması sahibi de olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
kahramanmaraş
hatay
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deprem, kahramanmaraş, hatay, tutuklama
deprem, kahramanmaraş, hatay, tutuklama
Hatay'da 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı ile ilgili tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Emek Apartmanı'nın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yıkılan, 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'yla ilgili binanın proje ve uygulama denetçisi İ.A. gözaltına alındı.
Yapı denetim firması sahibi de olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.