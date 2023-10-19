https://sputniknews.com.tr/20231019/dolar-kac-lira-oldu--1076495873.html
Dolar kaç lira oldu?
Dolar kaç lira oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0210 liradan, euro 29,5120 liradan güne başladı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:15+0300
2023-10-19T09:15+0300
2023-10-19T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
bitcoin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069932721_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5c2fbb882e7c7ab20658c80f29b75995.jpg
Serbest piyasada 28,0190 liradan alınan dolar, 28,0210 liradan satılıyor. 29,5100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5120 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0150 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 753 lira, çeyrek altın 2 bin 839 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 324 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1946 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.842 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 91.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.321 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231018/dolartlde-hizli-yukselis-1076457794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069932721_125:0:2786:1996_1920x0_80_0_0_7efe0d75081515650e01ad314a55411f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro ne kadar,gra altın fiyat,çeyrek ne kadar
dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro ne kadar,gra altın fiyat,çeyrek ne kadar
Dolar kaç lira oldu?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0210 liradan, euro 29,5120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,0190 liradan alınan dolar, 28,0210 liradan satılıyor. 29,5100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,0150 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5280 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 753 lira, çeyrek altın 2 bin 839 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 324 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1946 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.842 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 91.36 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.36 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 28.321 dolar seviyesinde.