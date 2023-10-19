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Dolar kaç lira oldu?
Dolar kaç lira oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0210 liradan, euro 29,5120 liradan güne başladı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,0190 liradan alınan dolar, 28,0210 liradan satılıyor. 29,5100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5120 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0150 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 753 lira, çeyrek altın 2 bin 839 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 324 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1946 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.842 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 91.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.321 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro ne kadar,gra altın fiyat,çeyrek ne kadar
dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro ne kadar,gra altın fiyat,çeyrek ne kadar

Dolar kaç lira oldu?

09:15 19.10.2023
© AFP 2023Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,0210 liradan, euro 29,5120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,0190 liradan alınan dolar, 28,0210 liradan satılıyor. 29,5100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,0150 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5280 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 753 lira, çeyrek altın 2 bin 839 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 324 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1946 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.842 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 91.36 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.36 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 28.321 dolar seviyesinde.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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