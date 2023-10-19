https://sputniknews.com.tr/20231019/disisleri-bakani-fidan-misir-disisleri-bakani-sukri-ile-telefonda-gorustu-1076527090.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:15+0300
2023-10-19T17:15+0300
2023-10-19T17:15+0300
türkiye
samih şukri
hakan fidan
telefon görüşmesi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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samih şukri, hakan fidan, telefon görüşmesi
samih şukri, hakan fidan, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.