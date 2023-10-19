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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:15+0300
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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samih şukri, hakan fidan, telefon görüşmesi
samih şukri, hakan fidan, telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

17:15 19.10.2023
© AA / Fatih AktaşDışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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