https://sputniknews.com.tr/20231019/disisleri-bakani-fidan-misir-disisleri-bakani-sukri-ile-telefonda-gorustu-1076527090.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T17:15+0300

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türkiye

samih şukri

hakan fidan

telefon görüşmesi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html

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samih şukri, hakan fidan, telefon görüşmesi