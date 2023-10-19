https://sputniknews.com.tr/20231019/disisleri-bakan-yardimcisi-ahmet-yildiz-gazzeden-iletilen-tahliye-talebi-sayisini-acikladi-1076505321.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze’den iletilen tahliye talebi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze’den iletilen tahliye talebi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'den Türkiye'ye gelen tahliye talebi sayısına ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T12:29+0300

2023-10-19T12:29+0300

2023-10-19T12:41+0300

türkiye

gazze

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi verdi. Yıldız dün itibarıyla 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirtti. Yıldız, "Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli ve 100'ü KKTC vatandışı" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, 13 Ekim'de Türkiye'nin gönderdiği ilk yardım uçağının Mısır'a ulaştığını ifade ederek "Gazze'ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye 3 bin civarında gıda kolisi 20 bin tıbbı malzeme kolisi bölgeye ulaştı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/turkiyede-3-gun-ulusal-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1076492339.html

türkiye

gazze

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2023

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gazze