https://sputniknews.com.tr/20231019/disisleri-bakan-yardimcisi-ahmet-yildiz-gazzeden-iletilen-tahliye-talebi-sayisini-acikladi-1076505321.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze’den iletilen tahliye talebi sayısını açıkladı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze’den iletilen tahliye talebi sayısını açıkladı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'den Türkiye'ye gelen tahliye talebi sayısına ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:29+0300
2023-10-19T12:29+0300
2023-10-19T12:41+0300
türkiye
gazze
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi verdi. Yıldız dün itibarıyla 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirtti. Yıldız, "Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli ve 100'ü KKTC vatandışı" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, 13 Ekim'de Türkiye'nin gönderdiği ilk yardım uçağının Mısır'a ulaştığını ifade ederek "Gazze'ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye 3 bin civarında gıda kolisi 20 bin tıbbı malzeme kolisi bölgeye ulaştı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/turkiyede-3-gun-ulusal-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1076492339.html
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Osman Nuri Cerit
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gazze
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze’den iletilen tahliye talebi sayısını açıkladı
12:29 19.10.2023 (güncellendi: 12:41 19.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'den Türkiye'ye gelen tahliye talebi sayısına ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi verdi. Yıldız dün itibarıyla 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirtti. Yıldız, "Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli ve 100'ü KKTC vatandışı" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, 13 Ekim'de Türkiye'nin gönderdiği ilk yardım uçağının Mısır'a ulaştığını ifade ederek "Gazze'ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye 3 bin civarında gıda kolisi 20 bin tıbbı malzeme kolisi bölgeye ulaştı" dedi.