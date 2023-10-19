https://sputniknews.com.tr/20231019/berlinde-filistin-destekcileri-ve-guvenlik-gucleri-karsi-karsiya-geldi-1076508648.html
Berlin'de Filistin destekçileri ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
Berlin'de Filistin destekçileri ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen gruba polisler müdahale etti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T14:34+0300
2023-10-19T14:34+0300
2023-10-19T15:06+0300
dünya
video
almanya
berlin
polis
biber gazı
israil-filistin
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Sonnenallee Caddesi'nde toplanan Filistin destekçisi yüzlerce kişi, Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı protesto etmek istedi. Polisler, göstericilere müsaade etmeyince arbede yaşandı.Sokaklarda hava fişek atan göstericilere polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Bazı göstericiler çıkan olaylarda yaralanırken, polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.
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berlin
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Berlin'de Filistin destekçileri ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
Berlin'de Filistin destekçileri ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
2023-10-19T14:34+0300
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PT0M57S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, almanya, berlin, polis, biber gazı, israil-filistin, видео
video, almanya, berlin, polis, biber gazı, israil-filistin, видео
Berlin'de Filistin destekçileri ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
14:34 19.10.2023 (güncellendi: 15:06 19.10.2023) Abone ol
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen gruba polisler müdahale etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Sonnenallee Caddesi'nde toplanan Filistin destekçisi yüzlerce kişi, Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı protesto etmek istedi.
Polisler, göstericilere müsaade etmeyince arbede yaşandı.
Sokaklarda hava fişek atan göstericilere polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.
Bazı göstericiler çıkan olaylarda yaralanırken, polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.