https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-bidenin-israillilerle-araplari-uzlastirma-girisimi-basarisiz-oldu-1076506440.html
Batı basını: Biden'ın İsraillilerle Arapları uzlaştırma girişimi başarısız oldu
Batı basını: Biden'ın İsraillilerle Arapları uzlaştırma girişimi başarısız oldu
İspanyol Pais gazetesi, Ortadoğu ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın Araplarla İsraillileri uzlaştırma girişiminde başarısız olduğunu yazdı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:06+0300
2023-10-19T16:06+0300
2023-10-19T16:06+0300
dünya
joe biden
abd
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466197_0:341:2048:1493_1920x0_80_0_0_b8bd721ee6bafc20fa8fdda1904f4b0f.jpg
Makalesini ‘Biden, kriz derinleştikçe Araplar ve İsrailliler arasında uzlaşmacı bir imaj yansıtmayı başaramadı’ başlığıyla okuyucusuyla paylaşan Pais, Biden’ın büyük ölçüde arabulucu olarak konumunu güçlendirmek için İsrail ziyaretine güvendiğini belirtti.Gazete, ABD Başkanı’nın kendi Ortadoğu politikasını savunmak istediğine dikkat çekerken, ancak bu son noktada Biden’ın Orta Doğu ile ilgili ziyaretini “Yıllarca süren çalışma ve diplomatik yatırımları şimdi çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir politika” diye nitelendirdi.Çarşamba günü İsrail'e giden Biden'ın gerçekleştirdiği bu kısa ziyaretin, İsrail'in Gazze'de başlatmaya hazırlandığı ‘askeri harekatla’ özdeşleştirilme riski taşıdığını da vurgulayan Pais, yazısında, “Arap ülkelerinin hoşnutsuzluğu, ABD'nin bölgedeki dış politika projesinin (Suudi Arabistan ile İsrail'in uzlaşması) süresiz olarak ertelenmesine neden olabilir” yorumuna yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-urdun-kralinin-biden-ile-gorusmeyi-reddetmesi-orta-dogunun-kendisine-yeni-tokadi--1076501412.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466197_0:149:2048:1685_1920x0_80_0_0_13623aff7d038ff83203d38ae611881f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, biden
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, biden
Batı basını: Biden'ın İsraillilerle Arapları uzlaştırma girişimi başarısız oldu
Abone ol
İspanyol Pais gazetesi, Ortadoğu ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın Araplarla İsraillileri uzlaştırma girişiminde başarısız olduğunu yazdı.
Makalesini ‘Biden, kriz derinleştikçe Araplar ve İsrailliler arasında uzlaşmacı bir imaj yansıtmayı başaramadı’ başlığıyla okuyucusuyla paylaşan Pais, Biden’ın büyük ölçüde arabulucu olarak konumunu güçlendirmek için İsrail ziyaretine güvendiğini belirtti.
Gazete, ABD Başkanı’nın kendi Ortadoğu politikasını savunmak istediğine dikkat çekerken, ancak bu son noktada Biden’ın Orta Doğu ile ilgili ziyaretini “Yıllarca süren çalışma ve diplomatik yatırımları şimdi çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir politika” diye nitelendirdi.
Çarşamba günü İsrail'e giden Biden'ın gerçekleştirdiği bu kısa ziyaretin, İsrail'in Gazze'de başlatmaya hazırlandığı ‘askeri harekatla’ özdeşleştirilme riski taşıdığını da vurgulayan Pais, yazısında, “Arap ülkelerinin hoşnutsuzluğu, ABD'nin bölgedeki dış politika projesinin (Suudi Arabistan ile İsrail'in uzlaşması) süresiz olarak ertelenmesine neden olabilir” yorumuna yer verdi.