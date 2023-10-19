https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-bidenin-israillilerle-araplari-uzlastirma-girisimi-basarisiz-oldu-1076506440.html

Batı basını: Biden'ın İsraillilerle Arapları uzlaştırma girişimi başarısız oldu

Batı basını: Biden'ın İsraillilerle Arapları uzlaştırma girişimi başarısız oldu

İspanyol Pais gazetesi, Ortadoğu ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın Araplarla İsraillileri uzlaştırma girişiminde başarısız olduğunu yazdı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:06+0300

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2023-10-19T16:06+0300

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ortadoğu

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Makalesini ‘Biden, kriz derinleştikçe Araplar ve İsrailliler arasında uzlaşmacı bir imaj yansıtmayı başaramadı’ başlığıyla okuyucusuyla paylaşan Pais, Biden’ın büyük ölçüde arabulucu olarak konumunu güçlendirmek için İsrail ziyaretine güvendiğini belirtti.Gazete, ABD Başkanı’nın kendi Ortadoğu politikasını savunmak istediğine dikkat çekerken, ancak bu son noktada Biden’ın Orta Doğu ile ilgili ziyaretini “Yıllarca süren çalışma ve diplomatik yatırımları şimdi çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir politika” diye nitelendirdi.Çarşamba günü İsrail'e giden Biden'ın gerçekleştirdiği bu kısa ziyaretin, İsrail'in Gazze'de başlatmaya hazırlandığı ‘askeri harekatla’ özdeşleştirilme riski taşıdığını da vurgulayan Pais, yazısında, “Arap ülkelerinin hoşnutsuzluğu, ABD'nin bölgedeki dış politika projesinin (Suudi Arabistan ile İsrail'in uzlaşması) süresiz olarak ertelenmesine neden olabilir” yorumuna yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-urdun-kralinin-biden-ile-gorusmeyi-reddetmesi-orta-dogunun-kendisine-yeni-tokadi--1076501412.html

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