https://sputniknews.com.tr/20231019/bakan-ozhaseki-hatayda-309-bin-872-bagimsiz-bolum-yapiyoruz-1076499738.html

Bakan Özhaseki: Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz

Bakan Özhaseki: Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da deprem sonrası sürece ilişkin "Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz" dedi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

deprem

mehmet özhaseki

bina

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına devam edilen afet konutlarına ilişkin bilgi verdi.Özhaseki, "Hatay'ımızı eskisinden daha güçlü ayağa kaldıracağız. 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz. Depremlerin ardından yapımına başladığımız 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin çoğunda kaba inşaatları tamamladık." dedi.Özhaseki, Hatay'da yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan konutların kasım ayında teslim edilmeye başlanacağını açıkladı."Yerinde Dönüşüm Projesi"ne Hatay'da başvuranların sayısına ilişkin de Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm Projemiz kapsamında Hatay'da başvurusu yapılan 93 bin 570 konut ve iş yeri için de vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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hatay, deprem, mehmet özhaseki, bina, konut