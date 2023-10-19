https://sputniknews.com.tr/20231019/aymden-uc-parti-hakkinda-kapatma-karari-1076498347.html

AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı

AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı

Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T10:40+0300

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politika

parti

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aym

anayasa mahkemesi (aym)

politika

siyasi parti

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona ermesine karar verilmesi talebiyle Yüksek Mahkemeye dava açtı.Başsavcılığın dava dilekçesinde, Yeniden Dünya Partisi'nin ilk kongresini 2016'da yapmasına rağmen daha sonra üst üste 2 kez büyük kongresini yapamadığı, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin ise ilk büyük kongrelerini zamanında yapamadıkları, ayrıca zorunlu parti organlarını oluşturamadıkları belirtildi.3 partinin hukuki varlığı sona erdiBaşvuruları ayrı ayrı görüşen Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince dağılmış sayılarak, hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.Bu partilerin mal varlıkları Siyasi Partiler Kanunu gereği hazineye geçti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/yesil-sol-partinin-adi-hedep-olarak-degistirildi-1076351002.html

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parti, parti kapatma, aym, anayasa mahkemesi (aym), politika, siyasi parti