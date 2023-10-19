https://sputniknews.com.tr/20231019/aymden-uc-parti-hakkinda-kapatma-karari-1076498347.html
AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı
AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı
Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:40+0300
2023-10-19T10:40+0300
2023-10-19T10:42+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
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siyasi parti
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona ermesine karar verilmesi talebiyle Yüksek Mahkemeye dava açtı.Başsavcılığın dava dilekçesinde, Yeniden Dünya Partisi'nin ilk kongresini 2016'da yapmasına rağmen daha sonra üst üste 2 kez büyük kongresini yapamadığı, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin ise ilk büyük kongrelerini zamanında yapamadıkları, ayrıca zorunlu parti organlarını oluşturamadıkları belirtildi.3 partinin hukuki varlığı sona erdiBaşvuruları ayrı ayrı görüşen Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince dağılmış sayılarak, hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.Bu partilerin mal varlıkları Siyasi Partiler Kanunu gereği hazineye geçti.
https://sputniknews.com.tr/20231015/yesil-sol-partinin-adi-hedep-olarak-degistirildi-1076351002.html
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parti, parti kapatma, aym, anayasa mahkemesi (aym), politika, siyasi parti
parti, parti kapatma, aym, anayasa mahkemesi (aym), politika, siyasi parti
AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı
10:40 19.10.2023 (güncellendi: 10:42 19.10.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona ermesine karar verilmesi talebiyle Yüksek Mahkemeye dava açtı.
Başsavcılığın dava dilekçesinde, Yeniden Dünya Partisi'nin ilk kongresini 2016'da yapmasına rağmen daha sonra üst üste 2 kez büyük kongresini yapamadığı, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin ise ilk büyük kongrelerini zamanında yapamadıkları, ayrıca zorunlu parti organlarını oluşturamadıkları belirtildi.
3 partinin hukuki varlığı sona erdi
Başvuruları ayrı ayrı görüşen Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince dağılmış sayılarak, hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.
Bu partilerin mal varlıkları Siyasi Partiler Kanunu gereği hazineye geçti.