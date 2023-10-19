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https://sputniknews.com.tr/20231019/anneanne-kardesleri-ve-torunu-ayni-universitede-1076510719.html
Anneanne, kardeşleri ve torunu aynı üniversitede
Anneanne, kardeşleri ve torunu aynı üniversitede
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki Tazelenme Üniversitesi biriminde eğitim alan 66 yaşındaki Seher Aşçı ile eğitim fakültesi müzik eğitimi bölümündeki... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T14:09+0300
2023-10-19T14:09+0300
yaşam
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 66 yaşındaki Seher Aşçı, kardeşleri Sevim Beren (70) ve Emine Saygın (60) ile beraber Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nde eğitim alıyor. Seher Aşçı’nın torunu İpek Simay Yıldız da bu sene aynı üniversitede açılan yetenek sınavına girerek müzik eğitimi bölümünü kazandı. nneannesiyle beraber aynı üniversitede eğitim görmeye başladı. Farklı fakültelerde eğitim gören anneanne torun ders aralarında üniversitede beraber vakit geçiriyorlar.'Anneannemle gurur duyuyorum'Anneannesi ile birlikte aynı üniversiteye gitmenin tesadüf olduğunu ve kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyleyen müzik eğitimi bölümü öğrencisi İpek Simay Yıldız, anneannesiyle gurur duyduğunu belirtti. Yıldız, “Ananemle aynı okulda okumak güzel bir duygu. Ben bu sene girdiğim yetenek sınavıyla okulu kazandım. Anneannemle de aynı okulda karşılaşmak benim için tesadüf ve şans oldu" dedi.'Benim için çok güzel bir duygu'Torunu ile birlikte aynı üniversitede eğitim görmesinin kendisi için keyifli olduğunu söyleyen Seher Aşçı, "Benim için de çok güzel bir duygu. Üstelik de tesadüf olması çok daha güzel. Çünkü torunu başka üniversite düşünüyordu ama yetenek sınavında tercih etti ve eğitimine başladı. Bu yüzden de gururluyum. Torunumla aynı üniversitede okumak, aynı sıraları paylaşmak çok çok keyif verici bir şey. O bakımdan da çok aşırı derecede sevinçliyim, mutluyum" diye konuştu'Herkese tavsiye ediyorum'Tazelenme Üniversitesinin kendisi için çok güzel bir eğitim yeri olduğunu söyleyen Aşçı, birimi tüm eğitim almak isteyen herkese tavsiye etti. Kardeşleri ile birlikte aynı sınıfta eğitim gördüğünü belirten Aşçı, "Çok keyif verici bir şey, herkese tavsiye ediyorum. 60 yaşını dolduran bütün arkadaşlarımın hepsi gelsinler. O kadar güzel bir şey ki kelimelerle tarif edemem. Çok çok mutluyum, çok keyif alarak geliyorum. Ablamla birlikte yazıldık. Daha sonra küçük kız kardeşimiz yaşını doldurunca o da katıldı bize. Diğer kardeşlerim de var ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz, inşallah onlar da katılacaklar" ifadelerini kullandı.'Çocuklarım her zaman destekçi'Çocukların da kendisini desteklediğini vurgulayan Seher Aşçı, “Annelerinin okuduğunu gördükçe, tekrar ikinci bir üniversiteye gittiğini gördükçe o kadar sevinçliler ki yani mutluluk tarifi yok. Yani çocuklarımız bizi aşırı derecede destekliyorlar. Çok güzel herkes kutladı. Özellikle de torunumun bu üniversitede, üstelik de aynı binada olması çok daha güzel, çok daha keyifli oldu yani o yüzden de akrabalardan duyan oldukça hepsi tebrik ettiler” diye konuştu.'Bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu'orunun ve anneannesinin aynı üniversitede eğitim görmesinin kendileri için de güzel bir duygu olduğunu söyleyen ve anneanne Seher Aşçı’nın derslerine giren Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant ise, “Bir eğitim yuvası içerisinde hayat boyu süren eğitimde torunlar, anneanneler, babalar aynı ortamlarda bulunabiliyorlar. Bizim de öyle öğrencilerimiz oldu. Torunu lisans öğrencimiz anneannesi de bizim Tazelenme Üniversitesi öğrencisi oldu. Tabii eğitim her yaş boyunca devam ettiği için aynı ortamda olmaları da aslında çok ilginç ve şaşırtıcı. Güzel bir ortam. Bu ortamı değerlendirerek onlar da derslerde ayrı ayrı olmalarına rağmen en azından ders aralarında burada görüşüyorlar. Birlikte vakit geçiriyorlar, birbirlerinin de deneyimlerinden de faydalanıyorlar. Böylelikle bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu aslında” ifadelerini kullandı.
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anne, torun, anneanne, üniversite, okul

Anneanne, kardeşleri ve torunu aynı üniversitede

14:09 19.10.2023
© İHA / İBRAHİM SÖNMEZAnneanne, kardeşleri ve torunu aynı üniversitede
Anneanne, kardeşleri ve torunu aynı üniversitede - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© İHA / İBRAHİM SÖNMEZ
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki Tazelenme Üniversitesi biriminde eğitim alan 66 yaşındaki Seher Aşçı ile eğitim fakültesi müzik eğitimi bölümündeki 18 yaşındaki torunu İpek Simay Yıldız aynı üniversitede eğitim alıyor. Seher Aşçı ayrıca iki kardeşiyle birlikte aynı sınıfta eğitim görüyor.
Antalya’nın Alanya ilçesinde 66 yaşındaki Seher Aşçı, kardeşleri Sevim Beren (70) ve Emine Saygın (60) ile beraber Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nde eğitim alıyor. Seher Aşçı’nın torunu İpek Simay Yıldız da bu sene aynı üniversitede açılan yetenek sınavına girerek müzik eğitimi bölümünü kazandı.
nneannesiyle beraber aynı üniversitede eğitim görmeye başladı. Farklı fakültelerde eğitim gören anneanne torun ders aralarında üniversitede beraber vakit geçiriyorlar.

'Anneannemle gurur duyuyorum'

Anneannesi ile birlikte aynı üniversiteye gitmenin tesadüf olduğunu ve kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyleyen müzik eğitimi bölümü öğrencisi İpek Simay Yıldız, anneannesiyle gurur duyduğunu belirtti. Yıldız, “Ananemle aynı okulda okumak güzel bir duygu. Ben bu sene girdiğim yetenek sınavıyla okulu kazandım. Anneannemle de aynı okulda karşılaşmak benim için tesadüf ve şans oldu" dedi.

'Benim için çok güzel bir duygu'

Torunu ile birlikte aynı üniversitede eğitim görmesinin kendisi için keyifli olduğunu söyleyen Seher Aşçı, "Benim için de çok güzel bir duygu. Üstelik de tesadüf olması çok daha güzel. Çünkü torunu başka üniversite düşünüyordu ama yetenek sınavında tercih etti ve eğitimine başladı. Bu yüzden de gururluyum. Torunumla aynı üniversitede okumak, aynı sıraları paylaşmak çok çok keyif verici bir şey. O bakımdan da çok aşırı derecede sevinçliyim, mutluyum" diye konuştu

'Herkese tavsiye ediyorum'

Tazelenme Üniversitesinin kendisi için çok güzel bir eğitim yeri olduğunu söyleyen Aşçı, birimi tüm eğitim almak isteyen herkese tavsiye etti. Kardeşleri ile birlikte aynı sınıfta eğitim gördüğünü belirten Aşçı, "Çok keyif verici bir şey, herkese tavsiye ediyorum. 60 yaşını dolduran bütün arkadaşlarımın hepsi gelsinler. O kadar güzel bir şey ki kelimelerle tarif edemem. Çok çok mutluyum, çok keyif alarak geliyorum. Ablamla birlikte yazıldık. Daha sonra küçük kız kardeşimiz yaşını doldurunca o da katıldı bize. Diğer kardeşlerim de var ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz, inşallah onlar da katılacaklar" ifadelerini kullandı.

'Çocuklarım her zaman destekçi'

Çocukların da kendisini desteklediğini vurgulayan Seher Aşçı, “Annelerinin okuduğunu gördükçe, tekrar ikinci bir üniversiteye gittiğini gördükçe o kadar sevinçliler ki yani mutluluk tarifi yok. Yani çocuklarımız bizi aşırı derecede destekliyorlar. Çok güzel herkes kutladı. Özellikle de torunumun bu üniversitede, üstelik de aynı binada olması çok daha güzel, çok daha keyifli oldu yani o yüzden de akrabalardan duyan oldukça hepsi tebrik ettiler” diye konuştu.

'Bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu'

orunun ve anneannesinin aynı üniversitede eğitim görmesinin kendileri için de güzel bir duygu olduğunu söyleyen ve anneanne Seher Aşçı’nın derslerine giren Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant ise, “Bir eğitim yuvası içerisinde hayat boyu süren eğitimde torunlar, anneanneler, babalar aynı ortamlarda bulunabiliyorlar. Bizim de öyle öğrencilerimiz oldu. Torunu lisans öğrencimiz anneannesi de bizim Tazelenme Üniversitesi öğrencisi oldu. Tabii eğitim her yaş boyunca devam ettiği için aynı ortamda olmaları da aslında çok ilginç ve şaşırtıcı. Güzel bir ortam. Bu ortamı değerlendirerek onlar da derslerde ayrı ayrı olmalarına rağmen en azından ders aralarında burada görüşüyorlar. Birlikte vakit geçiriyorlar, birbirlerinin de deneyimlerinden de faydalanıyorlar. Böylelikle bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu aslında” ifadelerini kullandı.
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