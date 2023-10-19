Ahmet Hakan: Hastane bombalamasının Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden ne demek istiyor?

"Hastane bombalamasının hemen ardından Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden... Galiba Netanyahu’ya şunları söylemek istiyor: Aferin! Ne de güzel bombaladın hastaneyi. Valla bravo!- Tam İsrail’e geldiğim gün bana şahane bir sürpriz yaptın. Devam aslanım, devam koçum, hastane yetmez, okul da bombala. Çoluk çocuk, bebek falan dinleme. Bombala. Arkandayız. Elindeki kan hiç eksilmesin. Hiç durma. Daha fazla kan dök. Artık İsrail vahşetine dünyada hiçbir vicdan kayıtsız kalmıyor. Artık ölü çocuk bedenleri karşısında sessiz kalan hiç kimse yok. Artık Avrupa başkentlerinden yükselen tepkilerin önüne geçilemiyor. Artık hiç kimse İsrail’in yalanlarını, çarpıtmalarını yemiyor. Artık ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail destekçiliği herkesi bıktırmış durumda. Artık tüm insanlık “E yetti artık bu İsrail şımarıklığı” diyor. Artık Batı medyasının İsrail propagandası feci işlevsiz. Artık Filistin meselesi, tüm insanlığın meselesi oluyor."