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Ahmet Hakan: Hastane bombalamasının Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden ne demek istiyor?
Ahmet Hakan: Hastane bombalamasının Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden ne demek istiyor?
İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasının ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu'ya sarılmıştı. Ahmet Hakan, bu sarılmanın olası sebeplerini... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:35+0300
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Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Başbakan Netanyahu ile sarılmasını eleştirdi.Hastane bombalanmasının hemen ardından gerçekleşen ziyaret sırasındaki bu yakınlığın olası sebeplerini bugünkü yazısında ele aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-basbakani-netanyahu-farkli-turden-bir-dusman-ile-farkli-turden-bir-savas-veriyoruz-1076475475.html
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Ahmet Hakan: Hastane bombalamasının Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden ne demek istiyor?

09:35 19.10.2023 (güncellendi: 09:44 19.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasının ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu'ya sarılmıştı. Ahmet Hakan, bu sarılmanın olası sebeplerini sıraladı.
Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Başbakan Netanyahu ile sarılmasını eleştirdi.
Hastane bombalanmasının hemen ardından gerçekleşen ziyaret sırasındaki bu yakınlığın olası sebeplerini bugünkü yazısında ele aldı:

"Hastane bombalamasının hemen ardından Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden... Galiba Netanyahu’ya şunları söylemek istiyor: Aferin! Ne de güzel bombaladın hastaneyi. Valla bravo!- Tam İsrail’e geldiğim gün bana şahane bir sürpriz yaptın. Devam aslanım, devam koçum, hastane yetmez, okul da bombala. Çoluk çocuk, bebek falan dinleme. Bombala. Arkandayız. Elindeki kan hiç eksilmesin. Hiç durma. Daha fazla kan dök. Artık İsrail vahşetine dünyada hiçbir vicdan kayıtsız kalmıyor. Artık ölü çocuk bedenleri karşısında sessiz kalan hiç kimse yok. Artık Avrupa başkentlerinden yükselen tepkilerin önüne geçilemiyor. Artık hiç kimse İsrail’in yalanlarını, çarpıtmalarını yemiyor. Artık ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail destekçiliği herkesi bıktırmış durumda. Artık tüm insanlık “E yetti artık bu İsrail şımarıklığı” diyor. Artık Batı medyasının İsrail propagandası feci işlevsiz. Artık Filistin meselesi, tüm insanlığın meselesi oluyor."

Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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