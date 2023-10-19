https://sputniknews.com.tr/20231019/adalet-bakani-tunc-hskya-gonderilen-ihbar-dilekcesi-hakkinda-konustu-1076517536.html

Adalet Bakanı Tunç, HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi hakkında konuştu

Adalet Bakanı Tunç, HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi hakkında konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesiyle ilgili başlatılan... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T15:54+0300

2023-10-19T15:54+0300

2023-10-19T15:54+0300

türkiye

adalet

yılmaz tunç

hsk

ihbar

hakim

savcılık

iddia

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Bakan Tunç, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katıldı.'Soruşturma başlatıldı'Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesine ilişkin soruya karşılık, dilekçenin HSK'ye ulaştığı andan itibaren gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturma kapsamında HSK tarafından 3 müfettiş görevlendirildi, gerekli çalışmalara başlandı. Bu ihbar dilekçesi üzerinden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığına, yargı bağımsızlığına yönelik eleştiriler, yargıyı yıpratıcı, adaleti, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Siz bütün yargıya böyle bir genel bir suçlama yaparsanız bir dilekçe üzerinden bu doğru olmaz" diye konuştu.'Bakalım, iddiaların gerçekliği nedir, ne değildir?'Tunç, bu ihbar dilekçesi üzerinden tüm yargıyı yıpratacak sözlerden kaçınılması gerektiğini de dile getirdi.HSK'nin gerek yargının içinden, gerek vatandaşlardan gelen tüm ihbar dilekçelerini dikkate aldığını aktaran Tunç, Anayasal bir kurum olan HSK'nin bunun için kurulduğunu, söz konusu iddiaları da araştıracağını vurguladı.Soruşturma tamamlanmadan kesin hüküm vermenin doğru olmadığını ifade eden Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Heval Bozdağ hakkındaki fezlekeAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan fezlekeye yönelik soru üzerine, dokunulmazlıklarla ilgili sürecin Anayasa ve yasalarda belli olduğunu ifade etti.Soruşturmanın izne tabi olduğunu hatırlatan Tunç, soruşturma başlatılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının izin talebinin Adalet Bakanlığına gelmesi gerektiğini belirtti. Süreçte, Adalet Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına giden fezlekenin, sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonuna ulaşacağını anlatan Bakan Tunç, fakat takvimle ilgili konuşmanın bu aşamada mümkün olmadığını söyledi.

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adalet, yılmaz tunç, hsk, ihbar, hakim, savcılık, iddia