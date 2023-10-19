https://sputniknews.com.tr/20231019/abdnin-suriyedeki-askeri-ussune-saldiri-1076506182.html
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıya uğrayan ABD’nin askeri üssü, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında yer alıyor. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T13:35+0300
2023-10-19T13:35+0300
2023-10-19T13:35+0300
dünya
suriye
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askeri üs
abd askeri
lübnan
saldırı
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Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV'nin kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında bulunan Tanf'taki ABD askeri üssüne iki roket atıldığı bildirildi.Hasar ve can kayıpları ile ilgili bilgi verilmediğini de ekleyen Lübnan televizyon kanalı, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığının da altını çizdi.Suriyeli yetkililerin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html
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suriye, abd, askeri üs, abd askeri, lübnan, saldırı
suriye, abd, askeri üs, abd askeri, lübnan, saldırı
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıya uğrayan ABD’nin askeri üssü, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında yer alıyor.
Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV'nin kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında bulunan Tanf'taki ABD askeri üssüne iki roket atıldığı bildirildi.
Hasar ve can kayıpları ile ilgili bilgi verilmediğini de ekleyen Lübnan televizyon kanalı, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığının da altını çizdi.
Suriyeli yetkililerin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi.