https://sputniknews.com.tr/20231019/abdnin-suriyedeki-askeri-ussune-saldiri-1076506182.html

ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı

ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıya uğrayan ABD’nin askeri üssü, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında yer alıyor. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T13:35+0300

2023-10-19T13:35+0300

2023-10-19T13:35+0300

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saldırı

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Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV'nin kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında bulunan Tanf'taki ABD askeri üssüne iki roket atıldığı bildirildi.Hasar ve can kayıpları ile ilgili bilgi verilmediğini de ekleyen Lübnan televizyon kanalı, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığının da altını çizdi.Suriyeli yetkililerin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html

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