https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-vatandasi-filistinli-genc-israil-saldirisinda-yaralandi-1076529046.html
ABD vatandaşı Filistinli genç İsrail saldırısında yaralandı
ABD vatandaşı Filistinli genç İsrail saldırısında yaralandı
İsrail ordusunun evini vurması sonucunda yaralanan ABD vatandaşı Filistinli genç hastaneye başvurdu. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T18:05+0300
2023-10-19T18:05+0300
2023-10-19T18:05+0300
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Sputnik muhabiri, ABD vatandaşı Filistinli bir gencin, İsrail'in evine düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye başvurduğunu bildirdi.İsrail savaş uçaklarının çarşamba akşamı Gazze'deki evini vurmasının ardından kanlar içinde el-Şifa hastanesine gelen ABD vatandaşı Yusuf Ebu Şaban adındaki Filistinli genç, muhabire ABD vatandaşı pasaportunu gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-bmnin-israil-ve-filistin-arasindaki-catismalara-ara-verme-cagrisini-veto-etti-1076482688.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, abd, amerika birleşik devletleri
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, abd, amerika birleşik devletleri
ABD vatandaşı Filistinli genç İsrail saldırısında yaralandı
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İsrail ordusunun evini vurması sonucunda yaralanan ABD vatandaşı Filistinli genç hastaneye başvurdu.
Sputnik muhabiri, ABD vatandaşı Filistinli bir gencin, İsrail'in evine düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye başvurduğunu bildirdi.
İsrail savaş uçaklarının çarşamba akşamı Gazze'deki evini vurmasının ardından kanlar içinde el-Şifa hastanesine gelen ABD vatandaşı Yusuf Ebu Şaban adındaki Filistinli genç, muhabire ABD vatandaşı pasaportunu gösterdi.