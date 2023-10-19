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https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-disisleri-bakanliginda-ust-duzey-israil-istifasi-1076494424.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey 'İsrail' istifası
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey 'İsrail' istifası
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T08:35+0300
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dünya
abd
joe biden
israil-filistin
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ABD Dışişleri'nde 'müttefikler ve ortaklara silah tedariki' biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağında yayımladığı mektupla açıkladı.Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, 'yarar zarardan fazla oldukça' tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.11 yıllık görevinden istifa ettiPaul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak 'İsrail'e ölümcül silah transferinin', sınırlarını aştığını belirtti.'Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz' diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz" değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti."Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum" açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-kara-harekati-hazirliklarini-tamamladi-hastane-yakinina-saldiri-bmye-ait-okul-vuruldu-1076493759.html
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abd, joe biden, israil-filistin
abd, joe biden, israil-filistin

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey 'İsrail' istifası

08:35 19.10.2023
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail saldırı
İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Abed Rahim Khatib
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.
ABD Dışişleri'nde 'müttefikler ve ortaklara silah tedariki' biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağında yayımladığı mektupla açıkladı.
Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, 'yarar zarardan fazla oldukça' tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

11 yıllık görevinden istifa etti

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak 'İsrail'e ölümcül silah transferinin', sınırlarını aştığını belirtti.
'Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz' diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.
Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz" değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.
"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum" açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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