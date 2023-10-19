https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-buyukelcisi-taylori-bmde-konusurken-stk-temsilcileri-sirtlarini-donerek-protesto-etti-1076490187.html
ABD Büyükelçisi Taylor'ı BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti
ABD Büyükelçisi Taylor'ı BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor'ı, BM İnsan Hakları Komitesi'nde konuşma yaptığı sırada sivil... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD'nin 5. Dönemsel Raporu'nun incelemesi yapıldı.Taylor, raporun iki günlük incelemesinin ardından yaptığı kapanış konuşması sırasında STK üyeleri tarafından protesto edildi.ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada sıkça kullanıldı.
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ABD Büyükelçisi Taylor'ı BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti
01:40 19.10.2023 (güncellendi: 01:44 19.10.2023) Abone ol
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor'ı, BM İnsan Hakları Komitesi'nde konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek protesto etti.
BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD'nin 5. Dönemsel Raporu'nun incelemesi yapıldı.
Taylor, raporun iki günlük incelemesinin ardından yaptığı kapanış konuşması sırasında STK üyeleri tarafından protesto edildi.
ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.
Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada sıkça kullanıldı.