https://sputniknews.com.tr/20231019/74-ilde-organize-suc-orgutlerine-yonelik-operasyon-2-bin-368-gozalti-1076496738.html
74 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 2 bin 368 gözaltı
74 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 2 bin 368 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört günde 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1454 ruhsatsız silah ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 2 bin 368... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:57+0300
2023-10-19T09:57+0300
2023-10-19T09:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
suç örgütü
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve onlara silah temin edenleri adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirtti.Bu kapsamda son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 170 ruhsatsız av tüfeği ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet mensuplarını tebrik ederek, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/bakan-yerlikaya-duyurdu-uzuner-ve-pelit-cetesi-cokertildi-1076373775.html
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ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon
ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon
74 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 2 bin 368 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört günde 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1454 ruhsatsız silah ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve onlara silah temin edenleri adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirtti.
Bu kapsamda son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 170 ruhsatsız av tüfeği ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.
Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet mensuplarını tebrik ederek, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.