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Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231019/2023-uluslararasi-stenin-basin-fotografciligi-odullerinin-kazanani-belli-oldu-1076513580.html
2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı belli oldu
2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı belli oldu
Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni kazanan katılımcıların isimleri, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Moskova’daki... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:18+0300
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andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması
andrey stenin fotoğraf ödülleri
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andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya, basın, fotoğraf yarışması, fotoğraf, фото
andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya, basın, fotoğraf yarışması, fotoğraf, фото

2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı belli oldu

17:18 19.10.2023 (güncellendi: 17:25 19.10.2023)
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Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni kazanan katılımcıların isimleri, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Moskova’daki Multimedya Basın Merkezi'nde yapılan resmi törende duyuruldu. )'uncusu düzenlenen yarışmanın ana ödülünü Rus gazeteci Aleksey Orlov'un ‘Zarevo’ (parıltı) adlı siyah-beyaz fotoğraf öyküsü kazandı.
© Sputnik

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni kazanan katılımcıların isimleri, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Moskova’daki multimedya basın merkezinde yapılan resmi törende duyuruldu.

Dokuzuncu yarışmanın ana ödülünü Rus gazeteci Aleksey Orlov'un ‘Zarevo’ (parıltı) adlı siyah-beyaz fotoğraf öyküsü kazandı. Yarışmanın çeşitli kategorilerde kazananları arasında Bahreyn, İspanya, Hindistan ve Fransa'dan fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor.

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri&#x27;ni kazanan katılımcıların isimleri, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Moskova’daki multimedya basın merkezinde yapılan resmi törende duyuruldu.Dokuzuncu yarışmanın ana ödülünü Rus gazeteci Aleksey Orlov&#x27;un ‘Zarevo’ (parıltı) adlı siyah-beyaz fotoğraf öyküsü kazandı. Yarışmanın çeşitli kategorilerde kazananları arasında Bahreyn, İspanya, Hindistan ve Fransa&#x27;dan fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor. - Sputnik Türkiye
1/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni kazanan katılımcıların isimleri, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Moskova’daki multimedya basın merkezinde yapılan resmi törende duyuruldu.

Dokuzuncu yarışmanın ana ödülünü Rus gazeteci Aleksey Orlov'un ‘Zarevo’ (parıltı) adlı siyah-beyaz fotoğraf öyküsü kazandı. Yarışmanın çeşitli kategorilerde kazananları arasında Bahreyn, İspanya, Hindistan ve Fransa'dan fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor.

© Sputnik

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselyov yaptığı konuşmada, “Yarışma trajik bir olayın yaşanması, savaş muhabirimizin 2014’te hayatını kaybetmesi ile doğdu. Ne yazık ki bu yaz bir başka muhabirimizi, savaş muhabiri Rostislav Juravlyov’u Yekaterinburg'da toprağa verdik. Bu meslek öyle bir risk içeriyor ve fedakarlık gerektiriyor. Ve ne yazık ki bu yarışmada eskisinden daha fazla savaş var, bu da dünyadaki küresel bir eğilimi yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselyov yaptığı konuşmada, “Yarışma trajik bir olayın yaşanması, savaş muhabirimizin 2014’te hayatını kaybetmesi ile doğdu. Ne yazık ki bu yaz bir başka muhabirimizi, savaş muhabiri Rostislav Juravlyov’u Yekaterinburg&#x27;da toprağa verdik. Bu meslek öyle bir risk içeriyor ve fedakarlık gerektiriyor. Ve ne yazık ki bu yarışmada eskisinden daha fazla savaş var, bu da dünyadaki küresel bir eğilimi yansıtıyor” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Aleksey Orlov Rusya Zarevo)

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselyov yaptığı konuşmada, “Yarışma trajik bir olayın yaşanması, savaş muhabirimizin 2014’te hayatını kaybetmesi ile doğdu. Ne yazık ki bu yaz bir başka muhabirimizi, savaş muhabiri Rostislav Juravlyov’u Yekaterinburg'da toprağa verdik. Bu meslek öyle bir risk içeriyor ve fedakarlık gerektiriyor. Ve ne yazık ki bu yarışmada eskisinden daha fazla savaş var, bu da dünyadaki küresel bir eğilimi yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

© Sputnik

(Fotoğraf: Ayman Yaqub Bahreyn Ateş Topu)

Fotoğrafların modern dünyanın sanatsal görüntülerinin eseri olduğunu, onların sayesinde insanların dünyayı daha derinden ve daha hassas bir şekilde anladıklarını söyleyen Kiselyov, bir sonraki Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’ndan yeni temaların beklenebileceğini sözlerine ekledi.

Yarışmanın ‘Ana Haber’ dalında tekli resimler arasında en iyi fotoğraf, Bahreynli Ayman Yaqub'un, Yemen’in Cidde kentindeki Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik füze saldırısını konu alan ‘Ateş Topu’ adlı fotoğrafı oldu. Jüri, bu kategorideki seriler arasında birincilik verilmemesine karar verdi.

(Fotoğraf: Ayman Yaqub Bahreyn Ateş Topu)Fotoğrafların modern dünyanın sanatsal görüntülerinin eseri olduğunu, onların sayesinde insanların dünyayı daha derinden ve daha hassas bir şekilde anladıklarını söyleyen Kiselyov, bir sonraki Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’ndan yeni temaların beklenebileceğini sözlerine ekledi.Yarışmanın ‘Ana Haber’ dalında tekli resimler arasında en iyi fotoğraf, Bahreynli Ayman Yaqub&#x27;un, Yemen’in Cidde kentindeki Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik füze saldırısını konu alan ‘Ateş Topu’ adlı fotoğrafı oldu. Jüri, bu kategorideki seriler arasında birincilik verilmemesine karar verdi. - Sputnik Türkiye
3/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Ayman Yaqub Bahreyn Ateş Topu)

Fotoğrafların modern dünyanın sanatsal görüntülerinin eseri olduğunu, onların sayesinde insanların dünyayı daha derinden ve daha hassas bir şekilde anladıklarını söyleyen Kiselyov, bir sonraki Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’ndan yeni temaların beklenebileceğini sözlerine ekledi.

Yarışmanın ‘Ana Haber’ dalında tekli resimler arasında en iyi fotoğraf, Bahreynli Ayman Yaqub'un, Yemen’in Cidde kentindeki Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik füze saldırısını konu alan ‘Ateş Topu’ adlı fotoğrafı oldu. Jüri, bu kategorideki seriler arasında birincilik verilmemesine karar verdi.

© Sputnik

(Fotoğraf: Sayyan Adhikari Hindistan Ölen Gelenek)

Stenin Yarışması’nın ‘Gezegenim’ dalındaki katılımcıları arasında en popüler olanı, Kalkütalı muhabir Sayyan Adhikari'nin Hindistan'ın kuzey kıyısındaki balıkçılık işini konu alan ‘Ölen Gelenek’ adlı siyah-beyaz fotoğrafı ve İspanyol belgesel fotoğrafçısı Adra Pallon'un, nüfusun kırsal kesimden göçü ve İspanya'nın Galiçya eyaletinin yetkililerin göz yummasıyla yok oluşu hakkındaki görsel açıdan dokunaklı hikayesi ‘Demotanaziya" (Demografik Ötenazi) çalışması oldu.

‘Spor’ dalında hem tekli, hem de seri fotoğraf kategoride birincilikleri Rus fotoğrafçılar elde etti. ‘Portre. Zamanımızın Kahramanı’ dalında ise Rusya ve Fransa’dan fotoğraf muhabirlerinin çalışmaları birinci seçildi.

(Fotoğraf: Sayyan Adhikari Hindistan Ölen Gelenek)Stenin Yarışması’nın ‘Gezegenim’ dalındaki katılımcıları arasında en popüler olanı, Kalkütalı muhabir Sayyan Adhikari&#x27;nin Hindistan&#x27;ın kuzey kıyısındaki balıkçılık işini konu alan ‘Ölen Gelenek’ adlı siyah-beyaz fotoğrafı ve İspanyol belgesel fotoğrafçısı Adra Pallon&#x27;un, nüfusun kırsal kesimden göçü ve İspanya&#x27;nın Galiçya eyaletinin yetkililerin göz yummasıyla yok oluşu hakkındaki görsel açıdan dokunaklı hikayesi ‘Demotanaziya&quot; (Demografik Ötenazi) çalışması oldu.‘Spor’ dalında hem tekli, hem de seri fotoğraf kategoride birincilikleri Rus fotoğrafçılar elde etti. ‘Portre. Zamanımızın Kahramanı’ dalında ise Rusya ve Fransa’dan fotoğraf muhabirlerinin çalışmaları birinci seçildi. - Sputnik Türkiye
4/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Sayyan Adhikari Hindistan Ölen Gelenek)

Stenin Yarışması’nın ‘Gezegenim’ dalındaki katılımcıları arasında en popüler olanı, Kalkütalı muhabir Sayyan Adhikari'nin Hindistan'ın kuzey kıyısındaki balıkçılık işini konu alan ‘Ölen Gelenek’ adlı siyah-beyaz fotoğrafı ve İspanyol belgesel fotoğrafçısı Adra Pallon'un, nüfusun kırsal kesimden göçü ve İspanya'nın Galiçya eyaletinin yetkililerin göz yummasıyla yok oluşu hakkındaki görsel açıdan dokunaklı hikayesi ‘Demotanaziya" (Demografik Ötenazi) çalışması oldu.

‘Spor’ dalında hem tekli, hem de seri fotoğraf kategoride birincilikleri Rus fotoğrafçılar elde etti. ‘Portre. Zamanımızın Kahramanı’ dalında ise Rusya ve Fransa’dan fotoğraf muhabirlerinin çalışmaları birinci seçildi.

© Sputnik

(Fotoğraf: Adra Pallon İspanya Demotanaziya)

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Yarışma, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor.

(Fotoğraf: Adra Pallon İspanya Demotanaziya)Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Yarışma, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
5/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Adra Pallon İspanya Demotanaziya)

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Yarışma, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor.

© Sputnik

(Fotoğraf: Edgar Breshchanov Rusya Spor)

Bu yılki yarışmanın genel enformasyon ortakları arasında VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi), Rus çevrimiçi platform SMOTRIM, Rusya devlet televizyon kanalı ‘Rossiya-Kultura’, ‘Moskova 24’ televizyonu yer alıyor.

(Fotoğraf: Edgar Breshchanov Rusya Spor)Bu yılki yarışmanın genel enformasyon ortakları arasında VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi), Rus çevrimiçi platform SMOTRIM, Rusya devlet televizyon kanalı ‘Rossiya-Kultura’, ‘Moskova 24’ televizyonu yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Edgar Breshchanov Rusya Spor)

Bu yılki yarışmanın genel enformasyon ortakları arasında VGTRK (Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi), Rus çevrimiçi platform SMOTRIM, Rusya devlet televizyon kanalı ‘Rossiya-Kultura’, ‘Moskova 24’ televizyonu yer alıyor.

© Sputnik

(Fotoğraf: Armin Durgut Bosna-Hersek)

Yarışmanın uluslararası enformasyon partnerleri ise Sputnik haber ajansı ve radyosu, RT televizyonu ve portalı, Askanews haber ajansı, Independent Media medya holdingi (Güney Afrika), ANA haber ajansı (Güney Afrika), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesinin internet portalı, The Paper internet portalı, Al Mayadeen medya ağı oldu.

(Fotoğraf: Armin Durgut Bosna-Hersek)Yarışmanın uluslararası enformasyon partnerleri ise Sputnik haber ajansı ve radyosu, RT televizyonu ve portalı, Askanews haber ajansı, Independent Media medya holdingi (Güney Afrika), ANA haber ajansı (Güney Afrika), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesinin internet portalı, The Paper internet portalı, Al Mayadeen medya ağı oldu. - Sputnik Türkiye
7/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Armin Durgut Bosna-Hersek)

Yarışmanın uluslararası enformasyon partnerleri ise Sputnik haber ajansı ve radyosu, RT televizyonu ve portalı, Askanews haber ajansı, Independent Media medya holdingi (Güney Afrika), ANA haber ajansı (Güney Afrika), Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesinin internet portalı, The Paper internet portalı, Al Mayadeen medya ağı oldu.

© Sputnik

(Fotoğraf: Lambert Coleman Fransa)

Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı öne çıkıyor.

(Fotoğraf: Lambert Coleman Fransa)Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
8/13
© Sputnik

(Fotoğraf: Lambert Coleman Fransa)

Yarışmaya destek veren sektör ortakları olarak Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists portalı, Russian Photo portalı, Photo-study.ru portalı öne çıkıyor.

© Sputnik

(Fotoğraf: Ziyal Hyuk Bangladeş)

(Fotoğraf: Ziyal Hyuk Bangladeş) - Sputnik Türkiye
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© Sputnik

(Fotoğraf: Ziyal Hyuk Bangladeş)

© Sputnik

(Fotoğraf: Aggelos Barai Yunanistan)

(Fotoğraf: Aggelos Barai Yunanistan) - Sputnik Türkiye
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© Sputnik

(Fotoğraf: Aggelos Barai Yunanistan)

© Sputnik2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri - Sputnik Türkiye
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2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
© Sputnik2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri - Sputnik Türkiye
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2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
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