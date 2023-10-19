2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı belli oldu

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(Fotoğraf: Ayman Yaqub Bahreyn Ateş Topu)

Fotoğrafların modern dünyanın sanatsal görüntülerinin eseri olduğunu, onların sayesinde insanların dünyayı daha derinden ve daha hassas bir şekilde anladıklarını söyleyen Kiselyov, bir sonraki Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’ndan yeni temaların beklenebileceğini sözlerine ekledi.

Yarışmanın ‘Ana Haber’ dalında tekli resimler arasında en iyi fotoğraf, Bahreynli Ayman Yaqub'un, Yemen’in Cidde kentindeki Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik füze saldırısını konu alan ‘Ateş Topu’ adlı fotoğrafı oldu. Jüri, bu kategorideki seriler arasında birincilik verilmemesine karar verdi.