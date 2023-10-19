https://sputniknews.com.tr/20231019/150-bin-tl-faizsiz-evlilik-kredisinde-ayrintilar-netlesti-ne-zaman-kimlere-verilecek-1076507807.html

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?

Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T13:30+0300

2023-10-19T13:30+0300

2023-10-19T13:37+0300

ekonomi

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Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.Sabah'ın haberine göre AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Evlilik kredisinin şartları neler?Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.Yaş sınırı olacak mı?Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.Öncelik deprem bölgesineAile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.Başvurular nereden yapılacak?Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20231018/memurun-fazla-mesai-ucretinin-ocak-ayinda-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1076462481.html

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