150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?

Türkiye
SON DAKİKA | ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sinir sıkışmasının sebepleri ve sonuçları
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yani İsrail, İran’a saldırmadan önce, savaşı İsrail’in içine taşımış oldular’
16:05
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Finans dünyasında yapay zeka
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum
15:03
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231019/150-bin-tl-faizsiz-evlilik-kredisinde-ayrintilar-netlesti-ne-zaman-kimlere-verilecek-1076507807.html
150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?
Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T13:30+0300
2023-10-19T13:37+0300
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_16b5800b2e16b98998d1d67e97f457a2.jpg
Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.Sabah'ın haberine göre AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Evlilik kredisinin şartları neler?Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.Yaş sınırı olacak mı?Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.Öncelik deprem bölgesineAile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.Başvurular nereden yapılacak?Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231018/memurun-fazla-mesai-ucretinin-ocak-ayinda-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1076462481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fd57c229c3b33bb1b6399ea1e266b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evlilik kredisi, evlilik kredisi kimlere verilecek, evlilik kredisi ne zaman verilecek, evlilik kredisi başvuru, 150 bin tl evlilik kredisi, 150 bin evlilik kredisi şartları, 150 bin evlilik kredisi başvuru, e-devlet evlilik kredisi, evlilik kredisi aile ve gençlik bankası, evlilik kredisi aile bakanlığı
evlilik kredisi, evlilik kredisi kimlere verilecek, evlilik kredisi ne zaman verilecek, evlilik kredisi başvuru, 150 bin tl evlilik kredisi, 150 bin evlilik kredisi şartları, 150 bin evlilik kredisi başvuru, e-devlet evlilik kredisi, evlilik kredisi aile ve gençlik bankası, evlilik kredisi aile bakanlığı

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?

13:30 19.10.2023 (güncellendi: 13:37 19.10.2023)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.
Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.
Sabah'ın haberine göre AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

Evlilik kredisinin şartları neler?

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Yaş sınırı olacak mı?

Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.

Öncelik deprem bölgesine

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
EKONOMİ
Memurun fazla mesai ücretinin ocak ayında ne kadar olacağı belli oldu
Dün, 11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала