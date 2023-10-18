https://sputniknews.com.tr/20231018/uzuncayirda-metrobus-kaza-yapti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1076457021.html
Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Uzunçayır’da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrobüs hattında yoğunluk... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T08:59+0300
2023-10-18T08:59+0300
2023-10-18T08:59+0300
türkiye
metrobüs
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Kadıköy Uzunçayır durağında metrobüs kazası, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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metrobüs
Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı: Çok sayıda ekip sevk edildi
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İstanbul Uzunçayır’da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrobüs hattında yoğunluk yaşanıyor.
Kadıköy Uzunçayır durağında metrobüs kazası, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.