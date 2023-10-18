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https://sputniknews.com.tr/20231018/urdun-ziyaretini-erteleyen-biden-gazzedeki-saldirida-hayatini-kaybedenlere-bassagligi-diledi-1076453217.html
Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi
Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi
- İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi."Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi" ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/misir-ve-urdun-hastane-saldirisi-sonrasi-biden-ile-gorusmeyi-iptal-etti-1076451381.html
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beyaz saray, gazze, gazze şeridi, joe biden
beyaz saray, gazze, gazze şeridi, joe biden

Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

02:54 18.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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- İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.
"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi" ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.
İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.
Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.
Ürdün bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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Ürdün, Biden'ın da katılacağı dörtlü Gazze zirvesini iptal etti
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