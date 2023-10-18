https://sputniknews.com.tr/20231018/urdun-ziyaretini-erteleyen-biden-gazzedeki-saldirida-hayatini-kaybedenlere-bassagligi-diledi-1076453217.html

Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

- İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T02:54+0300

2023-10-18T02:54+0300

2023-10-18T02:54+0300

dünya

beyaz saray

gazze

gazze şeridi

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076403470_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_9d5faa7756266831e089babeb6ce3140.jpg

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi."Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi" ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/misir-ve-urdun-hastane-saldirisi-sonrasi-biden-ile-gorusmeyi-iptal-etti-1076451381.html

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, gazze, gazze şeridi, joe biden