https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbot-imha-edildi-1076480588.html

Rusya: Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait insansız hücumbot imha edildi

Rusya: Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait insansız hücumbot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotun Karadeniz havzasında vurulduğunu duyurdu. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T19:49+0300

2023-10-18T19:49+0300

2023-10-18T19:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kırım

rusya savunma bakanlığı

rusya

rus ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna ordusu, Rusya topraklarını çeşitli silahlarla vurma girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, Rus topraklarını hedef aldığı son girişimini Kırım açıklarında gerçekleştirdi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz havzasının orta kesimindeki insansız hücumbotu planlanan saldırıyı gerçekleştirmeden imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-hava-savunma-gucleri-28-ukrayna-insansiz-hava-aracini-engelledi-1076461576.html

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ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, insansız hava aracı (iha)