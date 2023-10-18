https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbot-imha-edildi-1076480588.html
Rusya: Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait insansız hücumbot imha edildi
Rusya: Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait insansız hücumbot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotun Karadeniz havzasında vurulduğunu duyurdu. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T19:49+0300
2023-10-18T19:49+0300
2023-10-18T19:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kırım
rusya savunma bakanlığı
rusya
rus ordusu
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073658151_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_ce79d4b5811a5c123c6ccd09347ed71e.jpg
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarını çeşitli silahlarla vurma girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, Rus topraklarını hedef aldığı son girişimini Kırım açıklarında gerçekleştirdi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz havzasının orta kesimindeki insansız hücumbotu planlanan saldırıyı gerçekleştirmeden imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-hava-savunma-gucleri-28-ukrayna-insansiz-hava-aracini-engelledi-1076461576.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073658151_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_e549afa6872e2d73824c18f55c149b3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, insansız hava aracı (iha)
Rusya: Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait insansız hücumbot imha edildi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotun Karadeniz havzasında vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarını çeşitli silahlarla vurma girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, Rus topraklarını hedef aldığı son girişimini Kırım açıklarında gerçekleştirdi.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz havzasının orta kesimindeki insansız hücumbotu planlanan saldırıyı gerçekleştirmeden imha etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.