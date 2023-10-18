https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-ordusu-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-botu-yok-etti-1076451546.html
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız botu yok etti
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız botu yok etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu yok ettiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T00:48+0300
2023-10-18T00:48+0300
2023-10-18T00:48+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Ekim akşamı, Karadeniz Filosu’na bağlı hava güçleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.Belgorod’da bir İHA düşürüldüRusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belgorod Bölgesi’nde, hava savunma sistemi, uçak tipi bir İHA vurdu” diye yazdı.Acil müdahale servislerinin yerdeki durumu incelediğini belirten Gladkov, ön belirlemelere göre etkilenenlerin olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230913/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075457200.html
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rusya savunma bakanlığı
Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız botu yok etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu yok ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Ekim akşamı, Karadeniz Filosu’na bağlı hava güçleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.
Belgorod’da bir İHA düşürüldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belgorod Bölgesi’nde, hava savunma sistemi, uçak tipi bir İHA vurdu” diye yazdı.
Acil müdahale servislerinin yerdeki durumu incelediğini belirten Gladkov, ön belirlemelere göre etkilenenlerin olmadığını kaydetti.