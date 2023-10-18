https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-ordusu-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-botu-yok-etti-1076451546.html

Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız botu yok etti

Rus ordusu Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız botu yok etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu yok ettiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T00:48+0300

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dünya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Ekim akşamı, Karadeniz Filosu’na bağlı hava güçleri Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız botu tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.Belgorod’da bir İHA düşürüldüRusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belgorod Bölgesi’nde, hava savunma sistemi, uçak tipi bir İHA vurdu” diye yazdı.Acil müdahale servislerinin yerdeki durumu incelediğini belirten Gladkov, ön belirlemelere göre etkilenenlerin olmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230913/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075457200.html

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