https://sputniknews.com.tr/20231018/polonyada-cansiz-manken-taklidiyle-hirsizlik--1076485038.html
Polonya'da cansız manken taklidiyle hırsızlık
Polonya'da cansız manken taklidiyle hırsızlık
Polonya'da alışveriş merkezinde cansız manken taklidiyle hırsızlık yapan bir kişi gözaltına alındı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T20:17+0300
2023-10-18T20:17+0300
2023-10-18T20:17+0300
dünya
hırsızlık
cansız manken
polonya
avrupa
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Polonya'nın PAP haber ajansına göre Varşova'da bir kişinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.İş yerlerinden hırsızlık yapan 22 yaşındaki şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/gizemli-hirsizligin-suclusu-bulundu-125-bin-dolarlik-koi-baligi-calan-hirsiz-su-samuru-cikti--1075163692.html
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hırsızlık, cansız manken, polonya, avrupa
hırsızlık, cansız manken, polonya, avrupa
Polonya'da cansız manken taklidiyle hırsızlık
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Polonya'da alışveriş merkezinde cansız manken taklidiyle hırsızlık yapan bir kişi gözaltına alındı.
Polonya'nın PAP haber ajansına göre Varşova'da bir kişinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.
İş yerlerinden hırsızlık yapan 22 yaşındaki şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.