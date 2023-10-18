https://sputniknews.com.tr/20231018/polonyada-cansiz-manken-taklidiyle-hirsizlik--1076485038.html

Polonya'da cansız manken taklidiyle hırsızlık

Polonya'da cansız manken taklidiyle hırsızlık

Polonya'da alışveriş merkezinde cansız manken taklidiyle hırsızlık yapan bir kişi gözaltına alındı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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hırsızlık

cansız manken

polonya

avrupa

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Polonya'nın PAP haber ajansına göre Varşova'da bir kişinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.İş yerlerinden hırsızlık yapan 22 yaşındaki şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/gizemli-hirsizligin-suclusu-bulundu-125-bin-dolarlik-koi-baligi-calan-hirsiz-su-samuru-cikti--1075163692.html

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hırsızlık, cansız manken, polonya, avrupa