https://sputniknews.com.tr/20231018/mit-ve-istanbul-emniyetinden-operasyon-pkknin-norvec-kadin-yapilanmasi-sorumlusu-yakalandi-1076481697.html

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon: PKK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon: PKK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla PKK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın İstanbul'da yakalandığı bildirildi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T17:47+0300

2023-10-18T17:47+0300

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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce, PKK/KCK'nın Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar’ın Türkiye’ye giriş yaptığının tespit edilmesi akabinde gözaltına alındığı açıklandı.Norveç olmak üzere Avrupa’da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar'ın aynı zamanda para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde de yer aldığı belirtildi.

türkiye

norveç

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