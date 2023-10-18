https://sputniknews.com.tr/20231018/misir-ve-urdun-hastane-saldirisi-sonrasi-biden-ile-gorusmeyi-iptal-etti-1076451381.html
Mısır ve Ürdün hastane saldırısı sonrası Biden ile görüşmeyi iptal etti
Mısır ve Ürdün hastane saldırısı sonrası Biden ile görüşmeyi iptal etti
Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T00:32+0300
2023-10-18T00:32+0300
2023-10-18T00:39+0300
mısır
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abd
joe biden
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Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.
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mısır, ürdün, abd, abd, joe biden
mısır, ürdün, abd, abd, joe biden
Mısır ve Ürdün hastane saldırısı sonrası Biden ile görüşmeyi iptal etti
00:32 18.10.2023 (güncellendi: 00:39 18.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.
Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.