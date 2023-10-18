https://sputniknews.com.tr/20231018/misir-ve-urdun-hastane-saldirisi-sonrasi-biden-ile-gorusmeyi-iptal-etti-1076451381.html

Mısır ve Ürdün hastane saldırısı sonrası Biden ile görüşmeyi iptal etti

Mısır ve Ürdün hastane saldırısı sonrası Biden ile görüşmeyi iptal etti

Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T00:32+0300

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Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

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