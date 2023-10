https://sputniknews.com.tr/20231018/kuzey-koreye-giden-lavrov-rusya-pyongyangin-bagimsizligini-savunma-ihtiyacini-destekliyor-1076480481.html

Kuzey Kore'ye giden Lavrov: Rusya, Pyongyang'ın bağımsızlığını savunma ihtiyacını destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Kuzey Kore’nin bağımsızlığını savunma ihtiyacına tam destek verdiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

Kuzey Kore ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, resmi resepsiyon sırasında, “Rusya Federasyonu, Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore’nin bağımsızlığını ve halkının kendi geleceğini belirleme hakkını savunma hevesinde dayanışmasını ve tam desteğini ifade ediyor” açıklamasında bulundu.Kuzey Kore’nin, Rusya ile dayanışmasını açıkça ilan eden ve bunu doğrudan söyleyen az sayıda ülkeden biri olduğunu kaydeden Lavrov, “Rusya’nın, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamındaki eylemlerine ilkeli ve net desteğinizi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılmasını tanımanızla ilgili desteğinizi takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.Lavrov: Kuzey Kore ziyaretim liderler arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını görüşmek için büyük bir fırsat Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pyongyang ziyaretini, Rusya lideri Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vostochniy (Doğu) Uzay Üssü'nde yapılan anlaşmaların her birinin uygulanmasını görüşmek için bir fırsat olarak nitelendirdi.Bakan, "Bu ziyaret, Vostochniy (Doğu) Uzay Üssü'nde en üst düzeyde varılan mutabakatların her birini ayrıntılı olarak gözden geçirmek ve bu anlaşmaların her birinin tam olarak uygulanmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak için pratik adımların ana hatlarını belirlemek için çok iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

