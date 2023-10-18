https://sputniknews.com.tr/20231018/istanbulun-3-ilcesinde-14-saat-sureli-su-kesintisi-yapilacak-1076484075.html
İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak
Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da bazı mahallelere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle saat 10.00 ile 24.00 arasında su verilemeyecek 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T19:39+0300
2023-10-18T19:39+0300
2023-10-18T19:39+0300
türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
büyükçekmece
silivri
çatalca
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bu ilçelerde bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini bildirdi.İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20230911/iskiden-su-kesintisi-ve-camurlu-su-akmasina-iliskin-aciklama-kisa-surede-normal-rengine-donusecek-1075369088.html
türkiye
istanbul
büyükçekmece
silivri
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, büyükçekmece, silivri, çatalca
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, büyükçekmece, silivri, çatalca
İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak
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Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da bazı mahallelere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle saat 10.00 ile 24.00 arasında su verilemeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bu ilçelerde bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:
"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri."