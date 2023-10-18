https://sputniknews.com.tr/20231018/irandan-israile-yaptirim-cagrisi-1076480373.html
İran'dan İsrail'e yaptırım çağrısı
İran'dan İsrail'e yaptırım çağrısı
Cidde’deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Müslüman ülkeleri İsrail’e... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:28+0300
2023-10-18T17:28+0300
2023-10-18T17:29+0300
dünya
iran
israil
gazze şeridi
gazze ablukası
iran dışişleri bakanlığı
müslüman
islam işbirliği teşkilatı (iit)
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Komite toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Müslüman ülkelerin Filistin'deki savaş suçlarını durdurmak için İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik yaptırım ilan etmesi çağrısında bulunurken, Gazze'deki saldırlardan sorumlu yetkililer, ordu komutanları ve pilotlar hakkında da ‘özel mahkeme’ kurulması teklifinde bulundu.Abdullahiyan’ın komite toplantısındaki sözlerine atıfta bulunan İran İslam Cumhuriyeti haber ajansı IRNA, Filistin'i desteklemeye yönelik pratik tedbirlerin bir parçası olarak İran'ın İslam ülkelerini savaş suçlarını sona erdirmek için koordineli tedbirler almaya davet ettiğini aktarırken, İran Dışişleri Bakanı, açıklamasında, “İsrail rejiminin suçlarının ele alınması için insan hakları konusunda acil bir toplantı yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte rejime karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların formüle edilmesinin yanı sıra İsrail rejiminin bu suçlardan sorumlu liderleri, pilotlar, ordu komutanları ve sorumlu diğer yetkililerin yargılanması amacıyla bir mahkeme oluşturulması da gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/iranin-dini-lideri-hamaney-israilin-eylemleri-soykirimdir-1076422368.html
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israil
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iran, israil, gazze şeridi, gazze ablukası, iran dışişleri bakanlığı, müslüman, islam işbirliği teşkilatı (iit)
iran, israil, gazze şeridi, gazze ablukası, iran dışişleri bakanlığı, müslüman, islam işbirliği teşkilatı (iit)
İran'dan İsrail'e yaptırım çağrısı
17:28 18.10.2023 (güncellendi: 17:29 18.10.2023) Abone ol
Cidde’deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Müslüman ülkeleri İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırdı.
Komite toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Müslüman ülkelerin Filistin'deki savaş suçlarını durdurmak için İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik yaptırım ilan etmesi çağrısında bulunurken, Gazze'deki saldırlardan sorumlu yetkililer, ordu komutanları ve pilotlar hakkında da ‘özel mahkeme’ kurulması teklifinde bulundu.
Abdullahiyan’ın komite toplantısındaki sözlerine atıfta bulunan İran İslam Cumhuriyeti haber ajansı IRNA, Filistin'i desteklemeye yönelik pratik tedbirlerin bir parçası olarak İran'ın İslam ülkelerini savaş suçlarını sona erdirmek için koordineli tedbirler almaya davet ettiğini aktarırken, İran Dışişleri Bakanı, açıklamasında, “İsrail rejiminin suçlarının ele alınması için insan hakları konusunda acil bir toplantı yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte rejime karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların formüle edilmesinin yanı sıra İsrail rejiminin bu suçlardan sorumlu liderleri, pilotlar, ordu komutanları ve sorumlu diğer yetkililerin yargılanması amacıyla bir mahkeme oluşturulması da gerekiyor” ifadelerini kullandı.