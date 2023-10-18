https://sputniknews.com.tr/20231018/internetten-otomobil-satin-alirken-850-bin-lira-dolandirildi-1076472584.html

İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı

İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi, internet sitesinde ilanı verilen ikinci el otomobili satın almak isterken 850 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T14:04+0300

2023-10-18T14:04+0300

2023-10-18T14:04+0300

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Sinan Temel (43) gazetecilere, bir internet sitesinde ilanını gördüğü otomobili satın almak için İstanbul'daki ilan sahibi Y.K. ile telefonla görüştüğünü söyledi.Aracı alması için İstanbul'daki kuzenine vekalet verdiğini aktaran Temel, noter işlemleri sırasında kendisine verilen hesaba 850 bin lira yatırdığını ancak Y.K'nin, hesabına para yatmadığını öne sürdüğünü anlattı.Satış işlemi gerçekleşmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Temel, şöyle konuştu:Savcılık, şikayet üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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alışveriş, otomobil, internet, internet dolandırıcılığı, dolandırıcılık