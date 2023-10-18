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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
galatasaray
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.Beşiktaş derbide deplasman tribünü yasağı uygulanmayacağını ve siyah beyazlı takım taraftarlarının RAMS Park'ta yer alabileceğini açıkladı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/besiktas-teknik-direktor-kararini-acikladi-1076213463.html
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beşiktaş, galatasaray, derbi
beşiktaş, galatasaray, derbi

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı

10:56 18.10.2023
© AABeşiktaş Tribünleri
Beşiktaş Tribünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.
Beşiktaş derbide deplasman tribünü yasağı uygulanmayacağını ve siyah beyazlı takım taraftarlarının RAMS Park'ta yer alabileceğini açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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