https://sputniknews.com.tr/20231018/galatasaray---besiktas-derbisinde-deplasman-yasagi-kaldirildi-1076460393.html
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T10:56+0300
2023-10-18T10:56+0300
2023-10-18T10:56+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
derbi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.Beşiktaş derbide deplasman tribünü yasağı uygulanmayacağını ve siyah beyazlı takım taraftarlarının RAMS Park'ta yer alabileceğini açıkladı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.
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beşiktaş, galatasaray, derbi
beşiktaş, galatasaray, derbi
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.
Beşiktaş derbide deplasman tribünü yasağı uygulanmayacağını ve siyah beyazlı takım taraftarlarının RAMS Park'ta yer alabileceğini açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.