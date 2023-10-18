https://sputniknews.com.tr/20231018/galatasaray---besiktas-derbisinde-deplasman-yasagi-kaldirildi-1076460393.html

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

galatasaray

derbi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.Beşiktaş derbide deplasman tribünü yasağı uygulanmayacağını ve siyah beyazlı takım taraftarlarının RAMS Park'ta yer alabileceğini açıkladı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

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beşiktaş, galatasaray, derbi