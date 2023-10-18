https://sputniknews.com.tr/20231018/egede-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1076476350.html
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T16:02+0300
2023-10-18T16:02+0300
2023-10-18T16:09+0300
türkiye
deprem
ege
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde deprem meydana geldi.AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremin 4.2 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.
türkiye
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, ege
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
16:02 18.10.2023 (güncellendi: 16:09 18.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde deprem meydana geldi.
AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremin 4.2 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.