https://sputniknews.com.tr/20231018/define-arama-dolandiriciligi-binlerce-dolar-talep-ediyorlar-1076464053.html
Define arama dolandırıcılığı: Binlerce dolar talep ediyorlar
Define arama dolandırıcılığı: Binlerce dolar talep ediyorlar
5-6 bin liradan alet pazarlayan dolandırıcılar ısrarla define bulma garantisi veremeyeceklerini belirtip bizzat kendileri arazi taramak içinse binlerce dolar... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:55+0300
2023-10-18T11:55+0300
2023-10-18T11:56+0300
türkiye
define
defineci
dolandırıcılık
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Kaçak kazı yapan kişiler, çeşitli kimyasallarla korozyona uğrattıkları objeleri sanki kazı esnasında bulmuş gibi gösteriyor. Videolarda genellikle açık arazide gerçekleştirilen kazılarda bir çömlek içerisinde altın ve sikkeler bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, görüntüler milyonlarca izlenirken, bu kişiler çeşitli aletler pazarlıyor hem de alan tarama faaliyetleri yaptıklarını iddia ederek vatandaşlardan binlerce dolar talep ediyor.Özel dosya hazırladılarKültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ise bu konuda özel bir dosya hazırladı. Buna göre bu videolar sadece izleyenleri dolandırıcılık ağına düşürmekle kalmıyor. Ayrıca kaçak kazı yapmaya özendirerek de Türkiye’nin kültür varlıklarını büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor.Bakanlık, kaçak kazı ve definecilik faaliyetleriyle kültür varlıklarının tahrip edilmesine karşı bilinç oluşturmak amacıyla YouTube üzerinden yayınlanacak “Kazma” adlı kanalın faaliyete geçirilmesini planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/define-aramak-icin-kuyu-acan-2-kisi-hayatini-kaybetti--1060354811.html
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define, defineci, dolandırıcılık
define, defineci, dolandırıcılık
Define arama dolandırıcılığı: Binlerce dolar talep ediyorlar
11:55 18.10.2023 (güncellendi: 11:56 18.10.2023) Abone ol
5-6 bin liradan alet pazarlayan dolandırıcılar ısrarla define bulma garantisi veremeyeceklerini belirtip bizzat kendileri arazi taramak içinse binlerce dolar talep ediyor.
Kaçak kazı yapan kişiler, çeşitli kimyasallarla korozyona uğrattıkları objeleri sanki kazı esnasında bulmuş gibi gösteriyor. Videolarda genellikle açık arazide gerçekleştirilen kazılarda bir çömlek içerisinde altın ve sikkeler bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre, görüntüler milyonlarca izlenirken, bu kişiler çeşitli aletler pazarlıyor hem de alan tarama faaliyetleri yaptıklarını iddia ederek vatandaşlardan binlerce dolar talep ediyor.
Özel dosya hazırladılar
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ise bu konuda özel bir dosya hazırladı. Buna göre bu videolar sadece izleyenleri dolandırıcılık ağına düşürmekle kalmıyor. Ayrıca kaçak kazı yapmaya özendirerek de Türkiye’nin kültür varlıklarını büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor.
Bakanlık, kaçak kazı ve definecilik faaliyetleriyle kültür varlıklarının tahrip edilmesine karşı bilinç oluşturmak amacıyla YouTube üzerinden yayınlanacak “Kazma” adlı kanalın faaliyete geçirilmesini planlanıyor.