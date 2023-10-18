https://sputniknews.com.tr/20231018/cedi-osmandan-milli-takim-aciklamasi-1076486381.html

Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T21:33+0300

2023-10-18T21:33+0300

2023-10-18T21:33+0300

dünya

cedi osman

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Cedi Osman, sosyal medya hesapları aracılığıyla, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer almamasıyla ilgili açıklamada bulundu.Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez ay-yıldızlı formayı giydiğini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, milli takımın tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.Gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Cedi Osman, şu görüşleri paylaştı:TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşma töreninin ardından Cedi Osman'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyecek olması hakkındaki soruyu, "Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir" şeklinde yanıtlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/nbade-cedi-osman-uc-takimli-takasta-san-antonio-spurse-transfer-oldu-1073299643.html

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cedi osman