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https://sputniknews.com.tr/20231018/cedi-osmandan-milli-takim-aciklamasi-1076486381.html
Cedi Osman'dan milli takım açıklaması
Cedi Osman'dan milli takım açıklaması
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T21:33+0300
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dünya
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Cedi Osman, sosyal medya hesapları aracılığıyla, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer almamasıyla ilgili açıklamada bulundu.Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez ay-yıldızlı formayı giydiğini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, milli takımın tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.Gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Cedi Osman, şu görüşleri paylaştı:TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşma töreninin ardından Cedi Osman'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyecek olması hakkındaki soruyu, "Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir" şeklinde yanıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/nbade-cedi-osman-uc-takimli-takasta-san-antonio-spurse-transfer-oldu-1073299643.html
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cedi osman
cedi osman

Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

21:33 18.10.2023
© AACedi Osman
Cedi Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisinin milli takıma gelmek istemediği şeklindeki sözlerine yanıt verdi.
Cedi Osman, sosyal medya hesapları aracılığıyla, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer almamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez ay-yıldızlı formayı giydiğini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, milli takımın tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Cedi Osman, şu görüşleri paylaştı:
"Son 6 sezonu NBA'de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene, yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim. Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur ama kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim."
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşma töreninin ardından Cedi Osman'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyecek olması hakkındaki soruyu, "Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir" şeklinde yanıtlamıştı.
Cedi Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
SPOR
NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
8 Temmuz, 02:18
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