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'Benekli Ayhan' saldırı sonrası ilk kez konuştu: 'Tek hatam yanımda kesici alet yoktu'
'Benekli Ayhan' saldırı sonrası ilk kez konuştu: 'Tek hatam yanımda kesici alet yoktu'
Isparta'da darp edilmesiyle gündem olan sosyal medya fenomeni "Benekli Ayhan" lakaplı Ayhan Koç, "Tek hatam yanımda kendimi koruyacağım herhangi kesici veya... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T14:55+0300
2023-10-18T14:55+0300
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kendisinden haber alınamaması üzerine hayatını kaybetti söylemlerine ilişkin, "Bana öldü demişler ama ben o olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım" dedi.Sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bir eğlence mekanı çıkışında birkaç kişinin saldırısına uğraması sonucunda gündem oldu. 'Bana öldü demişler ama ben o olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım'Olayın yaşandığı mekanın Isparta’da olduğunu, Isparta’ya Burdur’dan gece kulübüne eğlenmek için gittiğini ve eğlence kulübünde bulunan birkaç kişinin iftira attığını belirten Ayhan Koç, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:'Bana saldırarak gündem olmaya çalıştılar ve gündemi boş yere oyaladılar'İnsanların sosyal medyada ünlü olmak için sürekli olarak birbirlerine sataştığını ve küfür ettiğini ifade eden Koç, "Şimdiki moda sosyal medyada birilerine sallayarak gündem olmak. Bana saldırarak gündem olmaya çalıştılar ve gündemi boş yere oyaladılar. Bana herkes sosyal medyadan küfür ediyor ama ben mesajlara bakmadığım için kafam çok rahat. Bana sosyal medyadan gelen on binlerce mesaj var. Bunlar da ‘nasıl ünlü olayım’ diye düşündüler ve bana saldırdılar. Planladılar mı bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. En büyük şans bende ve onlarda kesici veya delici alet olmaması” ifadelerini kullandı.'Olayı büyütmenin bir manası yok'Olayla ilgili olarak polise gitmediğini kimseden şikayetçi olmadığını olayın gereksiz büyüdüğünü belirten Ayhan Koç, “Benim bu olayı yaşadığım kimseye ne kinim ne de öfkem var. 10 saniyelik bir olaydı. İnsanlar olayı büyüttü. Beni arayan herkesten Allah razı olsun. Biz çocuk veya cahil değiliz. Olayı büyütmenin bir manası yok. Tek temennimiz olayın büyümemiş olması” açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231017/ispartada-sokak-ortasinda-saldiriya-ugrayan-benekli-ayhan-ayhan-koc-kimdir-1076416457.html
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'Benekli Ayhan' saldırı sonrası ilk kez konuştu: 'Tek hatam yanımda kesici alet yoktu'

14:55 18.10.2023
© İHA / EVREN DOĞRUBenekli Ayhan
Benekli Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© İHA / EVREN DOĞRU
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Isparta'da darp edilmesiyle gündem olan sosyal medya fenomeni "Benekli Ayhan" lakaplı Ayhan Koç, "Tek hatam yanımda kendimi koruyacağım herhangi kesici veya delici bir alet yoktu. Yakınlarda bir dükkan aradım camlarını kırıp cam parçalarıyla kendimi korumak için ama bulamadım" dedi.
kendisinden haber alınamaması üzerine hayatını kaybetti söylemlerine ilişkin, "Bana öldü demişler ama ben o olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım" dedi.Sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bir eğlence mekanı çıkışında birkaç kişinin saldırısına uğraması sonucunda gündem oldu.

'Bana öldü demişler ama ben o olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım'

Olayın yaşandığı mekanın Isparta’da olduğunu, Isparta’ya Burdur’dan gece kulübüne eğlenmek için gittiğini ve eğlence kulübünde bulunan birkaç kişinin iftira attığını belirten Ayhan Koç, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:
“Burdur’a araba festivaline ziyarete gittim. Binlerce araba on binlerce insanın katıldığı çok güzel bir festivaldi. Festivalden sonra biraz alkol aldım. Sonra Burdur’da bir bara gittim. Orada tüm çalışanlarla çok güzel vakit geçirdikten sonra bar kapandı. Sonra arkadaşlarıma başka gidebileceğimiz bir mekan var mı diye sordum. Arkadaşlarım beni mekana götüreceklerini söyledi ama ben Isparta’ya gittiğimi bilmeden tek başıma yola çıktım. Ben tek başıma taksiyle Burdur’dan Isparta’ya geçtim. Gittiğim gece kulübündeki tüm çalışanlar beni tanıdı ve çok iyi davrandılar. Bana mekanın en güzel yerinden masa ayırtmışlar. Kadınlar, erkekler benimle sürekli fotoğraf çektirince oradaki diğer arkadaşlar beni kıskandı sanırım. Ben mekanda farklı bir şekilde dans edince beni uyuşturucu etkisinde zannettiler galiba çünkü yanıma mekanın müdürü geldi ve ‘sen burada uyuşturucu mu satıyorsun’ dedi. Beni müdüriyet odasına çektiler. Güvenlikteki arkadaşlar yanıma geldiler beni tanıdıkları için ‘Ayhan’a bir şey yapmayın. Dışarıya çıkaralım’ dedi. Bende mekandan ayrıldım. Beni Isparta’ya getiren taksi beni bekliyordu. Taksici beni görünce ‘abi gidiyor muyuz?’ dedi. Bunu gören 9-10 kişi bir anda bana laf atmaya başladı. Bir anda bana ‘hayırdır sen buraya gelip uyuşturucu mu satıyorsun’ dedi. Ben cevap vermeden taksiye binip gittim ama montumu mekanda unuttuğum için geri döndüm. Ben montumu almak için geri döndüğümde birkaç kişi bana saldırmak için bekliyormuş. Onlar bir anda bana saldırmaya başlayınca yanımda ki arkadaşlarım ve taksici kaçtı ve ben yalnız kaldım. Tek hatam yanımda kendimi koruyacağım herhangi kesici veya delici bir alet yoktu. Yakınlarda bir dükkan aradım camlarını kırıp cam parçalarıyla kendimi korumak için ama bulamadım. Orada birkaç tane kız arkadaş vardı. Onlar araya girdiler. Ben hiçbir zaman 4-5 kişi olup bir kişiye saldırmam. Ben suçlu değilim ama suçluda olsam bir kişiye o kadar saldırılmaz. Bana öldü demişler ama ben o olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım. Eve geldim uyudum. Elmacık kemiklerime vurdukları için gözlerimin altı morardı. Alkolün etkisiyle dengemi kaybettim ayakta duramadım. O yüzden yerdeyken tekmelediler. Ben cahilim onlar da cahil. Benim yanımda bıçağım olsaydı. Birinin damarına gelseydi onlar mezara ben cezaevine gidecektim. Eğer ki ben yasa dışı bir iş yapıyorsam beni neden dövüp bıraktınız, bıçaklayıp öldürseydiniz. O kadar video çekmişler, herhalde yanımdaki kadınları kıskandılar.”

'Bana saldırarak gündem olmaya çalıştılar ve gündemi boş yere oyaladılar'

İnsanların sosyal medyada ünlü olmak için sürekli olarak birbirlerine sataştığını ve küfür ettiğini ifade eden Koç, "Şimdiki moda sosyal medyada birilerine sallayarak gündem olmak. Bana saldırarak gündem olmaya çalıştılar ve gündemi boş yere oyaladılar. Bana herkes sosyal medyadan küfür ediyor ama ben mesajlara bakmadığım için kafam çok rahat. Bana sosyal medyadan gelen on binlerce mesaj var. Bunlar da ‘nasıl ünlü olayım’ diye düşündüler ve bana saldırdılar. Planladılar mı bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. En büyük şans bende ve onlarda kesici veya delici alet olmaması” ifadelerini kullandı.

'Olayı büyütmenin bir manası yok'

Olayla ilgili olarak polise gitmediğini kimseden şikayetçi olmadığını olayın gereksiz büyüdüğünü belirten Ayhan Koç, “Benim bu olayı yaşadığım kimseye ne kinim ne de öfkem var. 10 saniyelik bir olaydı. İnsanlar olayı büyüttü. Beni arayan herkesten Allah razı olsun. Biz çocuk veya cahil değiliz. Olayı büyütmenin bir manası yok. Tek temennimiz olayın büyümemiş olması” açıklamalarında bulundu.
Benekli Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Isparta'da sokak ortasında saldırıya uğrayan fenomen Benekli Ayhan kimdir?
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