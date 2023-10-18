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https://sputniknews.com.tr/20231018/bakan-yerlikaya-tuncelide-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076458404.html
Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tunceli Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'terörle mücadele kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon yapıldığını' duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
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Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

09:45 18.10.2023
© Fotoğraf : X/AliYerlikayaTunceli operasyon
Tunceli operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© Fotoğraf : X/AliYerlikaya
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tunceli Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'terörle mücadele kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon yapıldığını' duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Doludibek kırsalında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerin katılımıyla hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Bakan Yerlikaya Uzuner ve Pelit suç örgütünün çökertildiğini duyurdu: Çetelerin çetelesini tutuyoruz
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