https://sputniknews.com.tr/20231018/bakan-yerlikaya-tuncelide-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076458404.html
Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tunceli Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T09:45+0300
2023-10-18T09:45+0300
2023-10-18T09:45+0300
türkiye
tunceli
operasyon
ali yerlikaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076458247_0:0:740:416_1920x0_80_0_0_85f3694f3a07b90566a83a934ad1dcfb.jpg
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'terörle mücadele kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon yapıldığını' duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231016/bakan-yerlikaya-duyurdu-uzuner-ve-pelit-cetesi-cokertildi-1076373775.html
türkiye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076458247_93:0:648:416_1920x0_80_0_0_dcdeb9fa211d3a2c5f21ce48c85df994.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunceli, operasyon, ali yerlikaya
tunceli, operasyon, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tunceli Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'terörle mücadele kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon yapıldığını' duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Doludibek kırsalında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerin katılımıyla hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."