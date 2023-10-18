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https://sputniknews.com.tr/20231018/asgari-ucrette-zam-pazarliginin-baslayacagi-rakam-icin-tahmin-verildi-1076456581.html
Asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakam için tahmin verildi
Asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakam için tahmin verildi
Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulması gündemde. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T08:52+0300
2023-10-18T08:52+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
türk-iş
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili 20 Kasım'dan sonra yeni bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Açıklama sonrası asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Miliiyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin tahminlerini açıkladı. Bayram, "Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir" dedi.Bayram'ın açıklamaları şöyle:"Şu anda net asgari ücret 11 bin 402 TL, TÜRK-İŞ’in araştırmasında açlık sınırı 13 bin TL seviyesinde. Bu 4 kişilik bir ailenin aylık yapabileceği gıda harcamasıdır. Yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 17 bin 336 TL. Burada en azından açlık sınırı üzerine çıkmasını bekleyebilir. Ancak 13 bin TL açlık sınırı eylül ayı rakamıdır.Son 6 aylık enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11. Ortalama yüzde 5’ler seviyesinde yükselirse aylık olarak, yüzde 38-40 seviyesinde bir 6 aylık enflasyon olacağını düşünüyoruz.Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.Bir kişi 10 bin TL kira verse geri kalan harcamalarını nasıl yapacak? Tek bir kişinin ev geçindirmesi mümkün değil. Bence pazarlık en az 15 bin TL seviyesinden başlayacaktır. 15 bin ile 17.500 TL arasında bir asgari ücret belirlenecektir diye düşünüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20231017/dusuk-emekli-maasi-baglanan-eytlileri-ilgilendiriyor-geriye-donuk-fark-alinabilir-1076410374.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, türk-iş
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, türk-iş

Asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakam için tahmin verildi

08:52 18.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulması gündemde. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin tahminlerini açıkladı.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili 20 Kasım'dan sonra yeni bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Açıklama sonrası asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor.
Miliiyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette zam pazarlığının başlayacağı rakama ilişkin tahminlerini açıkladı. Bayram, "Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir" dedi.
Bayram'ın açıklamaları şöyle:
"Şu anda net asgari ücret 11 bin 402 TL, TÜRK-İŞ’in araştırmasında açlık sınırı 13 bin TL seviyesinde. Bu 4 kişilik bir ailenin aylık yapabileceği gıda harcamasıdır. Yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 17 bin 336 TL. Burada en azından açlık sınırı üzerine çıkmasını bekleyebilir. Ancak 13 bin TL açlık sınırı eylül ayı rakamıdır.
Son 6 aylık enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11. Ortalama yüzde 5’ler seviyesinde yükselirse aylık olarak, yüzde 38-40 seviyesinde bir 6 aylık enflasyon olacağını düşünüyoruz.
Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.
Bir kişi 10 bin TL kira verse geri kalan harcamalarını nasıl yapacak? Tek bir kişinin ev geçindirmesi mümkün değil. Bence pazarlık en az 15 bin TL seviyesinden başlayacaktır. 15 bin ile 17.500 TL arasında bir asgari ücret belirlenecektir diye düşünüyorum.”
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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