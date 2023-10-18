Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında patlama davasında ara karar açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı 12 bin 612 TL olarak açıklandı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Türkiye'nin garantörlük teklifinin ayrıntıları
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
BMGK, Rusya'nın 'insani ateşkes' tasarısını reddetti
12:00
90 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 5 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
13:35
13 dk
FUTBOL SAATİ
Montella'nın Hırvatistan ve Letonya performansı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Filistinlilerin direnişi terör değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail-Filistin Çatışması
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de enkaz altında 1200 kişi bulunuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
18:43
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
20:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231018/amasrada-43-iscinin-hayatini-kaybettigi-maden-ocaginda-patlama-davasinda-ara-karar-aciklandi--1076487266.html
Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında patlama davasında ara karar açıklandı
Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında patlama davasında ara karar açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T22:17+0300
2023-10-18T22:17+0300
türkiye
amasra
maden ocağı
maden faciası
amasra maden kazası araştırma komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076487109_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0c4663c09ee638f3bf7809dc7cfc15db.jpg
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs ve 24-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın dördüncü oturumu tamamlandı.Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.Önceki gün 27, dün 33, bugün 14 olmak üzere 74 tanığın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etmesinin ardından söz alan müşteki avukatı Derviş Emre Aydın üç boyutlu simülasyon üzerinden ocak içerisindeki yapıyı anlattı.Ocak içerisinde eksi 320 kotunda havalandırmayı sağlayan fantüplerin belirli yerine, karşısında yer alan sensörlerin olası metan gazını algılamaması için kesik atıldığını ve bu durumun maden ocağında alınan tüm tedbirleri geçersiz kıldığını savunan Aydın, patlama etkisinin kesik atılan fantüp bölgesinde daha şiddetli yaşandığının görüldüğünü aktardı.Aydın, "Bu durum, maden ocağında gerekli tedbirlerin alınmadığını, müfettişlerin gerekli denetimleri yapmadıklarını gösteriyor" dedi.Müşteki avukatı Melika Polat da özellikle maden ocağında taş tozu kullanılmadığı, maske eğitimlerinin yetersiz olduğu, üretim baskısı yaşandığının, üretimin durmaması için gaz sensörlerinin aşağı seviyeye indirildiğinin tanık ifadeleriyle net olarak ortaya çıktığının görüldüğünü ifade etti.Yine patlama sonrası el konularak TÜBİTAK'a gönderilen sensörlerin de eksik olduğunu anlatan Polat, "Burada sensörlerle ilgili bir delil karartma olduğu açıkça ortadadır. Yine patlama sonrası Rıdvan Acet'in cansız bedeninin bulunduğu yer de kroki üzerinde kasten yol vericilerin yanında gösterilmiş ve patlamaya Rıdvan Acet'in neden olduğu gösterilmeye çalışılmıştır" ifadesini kullandı.Patlamanın meydana geldiği eksi 300 ve eksi 350 kotlarında havanın yetersiz olduğunun ve üretim için yeterli şartların olmadığı alanda üretim yapılmasının bir baskı sonucu oluştuğunun ortaya çıktığının görüldüğünü savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu halinin devamı ve tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K'nin de tutuklu yargılanması talebinde bulundu.Müşteki avukatlarının ardından söz verilen tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti. Tutuklu sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini; üretim baskısı, taş tozu uygulaması yapılmadığı, sensörlerin aşağı seviyeye indirildiği iddialarını reddederek tahliyelerini istedi.Sanık avukatları da tutukluluğun devamına yönelik mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Mahkeme başkanı, aralarında profesör, maden mühendisi gibi isimlerin yer alacağı yaklaşık 150 kişilik bir heyetle keşif için hazırlıklara başlandığını ve yine bir sonraki celse Zonguldak'tan gelen tahlisiye ekibinin de dinlenmesi için gerekli görüşmeleri yapacaklarını aktardı.Duruşma diğer tanıkların dinlenilmesi için 15 Kasım'a ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-suphelilerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063079561.html
türkiye
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076487109_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_da146ab7da414227fae2f802bd922d7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amasra, maden ocağı, maden faciası, amasra maden kazası araştırma komisyonu
amasra, maden ocağı, maden faciası, amasra maden kazası araştırma komisyonu

Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında patlama davasında ara karar açıklandı

22:17 18.10.2023
© AA / Selim BostancıBartın Adalet Sarayı
Bartın Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA / Selim Bostancı
Abone olTelegram
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs ve 24-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın dördüncü oturumu tamamlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.
Önceki gün 27, dün 33, bugün 14 olmak üzere 74 tanığın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.
Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etmesinin ardından söz alan müşteki avukatı Derviş Emre Aydın üç boyutlu simülasyon üzerinden ocak içerisindeki yapıyı anlattı.
Ocak içerisinde eksi 320 kotunda havalandırmayı sağlayan fantüplerin belirli yerine, karşısında yer alan sensörlerin olası metan gazını algılamaması için kesik atıldığını ve bu durumun maden ocağında alınan tüm tedbirleri geçersiz kıldığını savunan Aydın, patlama etkisinin kesik atılan fantüp bölgesinde daha şiddetli yaşandığının görüldüğünü aktardı.
Aydın, "Bu durum, maden ocağında gerekli tedbirlerin alınmadığını, müfettişlerin gerekli denetimleri yapmadıklarını gösteriyor" dedi.
Müşteki avukatı Melika Polat da özellikle maden ocağında taş tozu kullanılmadığı, maske eğitimlerinin yetersiz olduğu, üretim baskısı yaşandığının, üretimin durmaması için gaz sensörlerinin aşağı seviyeye indirildiğinin tanık ifadeleriyle net olarak ortaya çıktığının görüldüğünü ifade etti.
Yine patlama sonrası el konularak TÜBİTAK'a gönderilen sensörlerin de eksik olduğunu anlatan Polat, "Burada sensörlerle ilgili bir delil karartma olduğu açıkça ortadadır. Yine patlama sonrası Rıdvan Acet'in cansız bedeninin bulunduğu yer de kroki üzerinde kasten yol vericilerin yanında gösterilmiş ve patlamaya Rıdvan Acet'in neden olduğu gösterilmeye çalışılmıştır" ifadesini kullandı.
Patlamanın meydana geldiği eksi 300 ve eksi 350 kotlarında havanın yetersiz olduğunun ve üretim için yeterli şartların olmadığı alanda üretim yapılmasının bir baskı sonucu oluştuğunun ortaya çıktığının görüldüğünü savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu halinin devamı ve tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K'nin de tutuklu yargılanması talebinde bulundu.
Müşteki avukatlarının ardından söz verilen tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti. Tutuklu sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini; üretim baskısı, taş tozu uygulaması yapılmadığı, sensörlerin aşağı seviyeye indirildiği iddialarını reddederek tahliyelerini istedi.
Sanık avukatları da tutukluluğun devamına yönelik mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme başkanı, aralarında profesör, maden mühendisi gibi isimlerin yer alacağı yaklaşık 150 kişilik bir heyetle keşif için hazırlıklara başlandığını ve yine bir sonraki celse Zonguldak'tan gelen tahlisiye ekibinin de dinlenmesi için gerekli görüşmeleri yapacaklarını aktardı.
Duruşma diğer tanıkların dinlenilmesi için 15 Kasım'a ertelendi.
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
YAŞAM
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
4 Kasım 2022, 17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала