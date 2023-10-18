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Hamas: Hizbullah, İsrail'e karşı büyük bir savaşa hazırlanıyor
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ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor
ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor
ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde radikal Hamas hareketine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı açıklandı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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İnternet haber portal Axios’un ABD'li resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta birçok Hamas liderine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı ifade edilirken, bu yaptırımların Filistin radikal hareketinin varlıklarının depolandığı iddia edilen ‘bir dizi ülke’ üzerindeki baskıyı artırmayı ve dolayısıyla ‘fon akışını kesintiye uğratmayı’ amaçlayacağı vurgulandı.Portalın kaynakları, yakın gelecekte ABD'nin Hamas'a karşı ek kısıtlayıcı önlemler getirebileceğini belirtirken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan alıntı yapan Axios, “ABD Hazinesi, mevcut yaptırımların işe yaramasını ve yeni yaptırımların uygulanmasını sağlamak için özel sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor” diye yazdı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce herhangi bir devletin Filistin radikal hareketiyle temasını ‘kabul edilemez’ bulduğunu belirtmiş, Hamas ile temasa devam edenlerin ise yaptırımlara tabi olması gerektiği görüşünü dile getirmişti.ABD, Hamas hareketini terör örgütü olarak sınıflandırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231017/netanyahu-gazzede-olanlardan-hamas-sorumludur-1076443095.html
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ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor

14:34 18.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde radikal Hamas hareketine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı açıklandı.
İnternet haber portal Axios’un ABD'li resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta birçok Hamas liderine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı ifade edilirken, bu yaptırımların Filistin radikal hareketinin varlıklarının depolandığı iddia edilen ‘bir dizi ülke’ üzerindeki baskıyı artırmayı ve dolayısıyla ‘fon akışını kesintiye uğratmayı’ amaçlayacağı vurgulandı.
Portalın kaynakları, yakın gelecekte ABD'nin Hamas'a karşı ek kısıtlayıcı önlemler getirebileceğini belirtirken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan alıntı yapan Axios, “ABD Hazinesi, mevcut yaptırımların işe yaramasını ve yeni yaptırımların uygulanmasını sağlamak için özel sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor” diye yazdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce herhangi bir devletin Filistin radikal hareketiyle temasını ‘kabul edilemez’ bulduğunu belirtmiş, Hamas ile temasa devam edenlerin ise yaptırımlara tabi olması gerektiği görüşünü dile getirmişti.
ABD, Hamas hareketini terör örgütü olarak sınıflandırıyor.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur
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