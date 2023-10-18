https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-hamasa-yonelik-yeni-yaptirimlar-planliyor-1076458685.html
ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor
ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor
ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde radikal Hamas hareketine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı açıklandı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T14:34+0300
2023-10-18T14:34+0300
2023-10-18T14:34+0300
dünya
abd hazine bakanlığı
abd
hamas
hamas hareketi
washington dc
washington post
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068603288_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8d2f623696ec651c10d186f0471af891.jpg
İnternet haber portal Axios’un ABD'li resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta birçok Hamas liderine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı ifade edilirken, bu yaptırımların Filistin radikal hareketinin varlıklarının depolandığı iddia edilen ‘bir dizi ülke’ üzerindeki baskıyı artırmayı ve dolayısıyla ‘fon akışını kesintiye uğratmayı’ amaçlayacağı vurgulandı.Portalın kaynakları, yakın gelecekte ABD'nin Hamas'a karşı ek kısıtlayıcı önlemler getirebileceğini belirtirken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan alıntı yapan Axios, “ABD Hazinesi, mevcut yaptırımların işe yaramasını ve yeni yaptırımların uygulanmasını sağlamak için özel sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor” diye yazdı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce herhangi bir devletin Filistin radikal hareketiyle temasını ‘kabul edilemez’ bulduğunu belirtmiş, Hamas ile temasa devam edenlerin ise yaptırımlara tabi olması gerektiği görüşünü dile getirmişti.ABD, Hamas hareketini terör örgütü olarak sınıflandırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231017/netanyahu-gazzede-olanlardan-hamas-sorumludur-1076443095.html
abd
washington dc
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068603288_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d59cc2156f546dbeb79d6f257839d341.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler
ABD, Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar planlıyor
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde radikal Hamas hareketine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı açıklandı.
İnternet haber portal Axios’un ABD'li resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu hafta birçok Hamas liderine karşı yeni yaptırımları açıklamaya hazırlandığı ifade edilirken, bu yaptırımların Filistin radikal hareketinin varlıklarının depolandığı iddia edilen ‘bir dizi ülke’ üzerindeki baskıyı artırmayı ve dolayısıyla ‘fon akışını kesintiye uğratmayı’ amaçlayacağı vurgulandı.
Portalın kaynakları, yakın gelecekte ABD'nin Hamas'a karşı ek kısıtlayıcı önlemler getirebileceğini belirtirken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan alıntı yapan Axios, “ABD Hazinesi, mevcut yaptırımların işe yaramasını ve yeni yaptırımların uygulanmasını sağlamak için özel sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor” diye yazdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce herhangi bir devletin Filistin radikal hareketiyle temasını ‘kabul edilemez’ bulduğunu belirtmiş, Hamas ile temasa devam edenlerin ise yaptırımlara tabi olması gerektiği görüşünü dile getirmişti.
ABD, Hamas hareketini terör örgütü olarak sınıflandırıyor.