https://sputniknews.com.tr/20231018/4-yasindaki-cocuk-anaokulundan-atildi-iddiasi-1076470261.html
'4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı' iddiası
'4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı' iddiası
İzmir'in Torbalı ilçesinde belediyeye ait anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okuldan atıldı. Çocuğun babası, "Oğlumun okul fobisi oluştu. Artık... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T13:12+0300
2023-10-18T13:12+0300
2023-10-18T13:12+0300
türkiye
anaokulu
öğrenci
çocuk
uzaklaştırma
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076470748_0:142:684:526_1920x0_80_0_0_9871fb743aada8f15f87000e64cff62d.jpg
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuğun okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi.Okuldan atılan 4 yaşındaki çocuğun babası Abdulselam Aslan, uzaklaştırma olayı nedeniyle çocuğunda okul fobisi oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:Baba Abdulselam Aslan, gerekli mercilere giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.İnceleme başlatıldıTorbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. M.A’nın ise bir devlet anaokuluna kaydının yapıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/dikkat-artirici-diyerek-kirmizi-receteli-ilac-satiyorlar-kargosu-oyuncak-icinde-teslim-ediliyor-1076463568.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076470748_0:78:684:590_1920x0_80_0_0_58e1247264c78253816f860b5b9a6e1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anaokulu, öğrenci, çocuk, uzaklaştırma, izmir
anaokulu, öğrenci, çocuk, uzaklaştırma, izmir
'4 yaşındaki çocuk anaokulundan atıldı' iddiası
Abone ol
İzmir'in Torbalı ilçesinde belediyeye ait anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okuldan atıldı. Çocuğun babası, "Oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor, psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok'' sözleriyle tepki gösterdi. Aile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuğun okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi.
Okuldan atılan 4 yaşındaki çocuğun babası Abdulselam Aslan, uzaklaştırma olayı nedeniyle çocuğunda okul fobisi oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Oğlum büyük heves ve sevgiyle geçtiğimiz günlerde anaokuluna başladı. Okula teslim edip geri döndük, ders bitimine yakın öğretmeni F.E. beni arayarak, 'Ben çocuğunuzla uğraşamıyorum, sürekli şımarıyor. Gelin çocuğunuzu alın ve başka okula yazdırın' dedi. Oğlumun daha 4 yaşında olduğunu belirterek 'şımardı diye okuldan mı kovulur' dedim, ancak F. Hanım beni dinlemedi. Okula gittiğimde ise ben ve oğlum okuldan kovulduk. Benim oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor. Psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok. Hiçbir çocuğun okuluna kimse engel olamaz müdahale edemez."
Baba Abdulselam Aslan, gerekli mercilere giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
İnceleme başlatıldı
Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. M.A’nın ise bir devlet anaokuluna kaydının yapıldığı öğrenildi.