https://sputniknews.com.tr/20231017/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-atacms-kullandigini-dogruladi-abdye-tesekkur-ederiz-1076452132.html

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS kullandığını doğruladı: ABD’ye teşekkür ederiz

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS kullandığını doğruladı: ABD’ye teşekkür ederiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle ilk saldırılar düzenlediğini doğruladı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T23:00+0300

2023-10-17T23:00+0300

2023-10-18T01:34+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

joe biden

atacms füzeleri

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı video konuşmasında, “Bugün özellikle ABD’ye teşekkür ediyoruz. Başkan Joe Biden ile anlaşmalarımız yerine getiriliyor. Çok net yerine getiriliyor, ATACMS kendini kanıtladı” ifadesini kullandı.Daha önce Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ATACMS füzelerinin artık ülkede olduğunu belirterek Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrine yönelik kullanıldıklarını dile getirmişti.Rus Senatör Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde ATACMS füzesini kullandığını doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-atacms-fuzesi-gizlice-ukraynaya-getirildi-1076440596.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, atacms füzeleri