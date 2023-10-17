https://sputniknews.com.tr/20231017/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-atacms-kullandigini-dogruladi-abdye-tesekkur-ederiz-1076452132.html
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS kullandığını doğruladı: ABD’ye teşekkür ederiz
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS kullandığını doğruladı: ABD’ye teşekkür ederiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle ilk saldırılar düzenlediğini doğruladı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T23:00+0300
2023-10-17T23:00+0300
2023-10-18T01:34+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
joe biden
atacms füzeleri
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı video konuşmasında, “Bugün özellikle ABD’ye teşekkür ediyoruz. Başkan Joe Biden ile anlaşmalarımız yerine getiriliyor. Çok net yerine getiriliyor, ATACMS kendini kanıtladı” ifadesini kullandı.Daha önce Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ATACMS füzelerinin artık ülkede olduğunu belirterek Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrine yönelik kullanıldıklarını dile getirmişti.Rus Senatör Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde ATACMS füzesini kullandığını doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-atacms-fuzesi-gizlice-ukraynaya-getirildi-1076440596.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, atacms füzeleri
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, atacms füzeleri
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS kullandığını doğruladı: ABD’ye teşekkür ederiz
23:00 17.10.2023 (güncellendi: 01:34 18.10.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle ilk saldırılar düzenlediğini doğruladı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram
hesabından paylaştığı video konuşmasında, “Bugün özellikle ABD’ye teşekkür ediyoruz. Başkan Joe Biden ile anlaşmalarımız yerine getiriliyor. Çok net yerine getiriliyor, ATACMS kendini kanıtladı”
ifadesini kullandı.
Daha önce Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ATACMS füzelerinin artık ülkede olduğunu belirterek Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrine yönelik kullanıldıklarını dile getirmişti.
Rus Senatör Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nde ATACMS füzesini kullandığını doğrulamıştı.