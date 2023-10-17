https://sputniknews.com.tr/20231017/turk-is-baskani-atalay-yeni-bir-asgari-ucret-komisyonu-kuracagiz-1076406819.html

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Yeni bir asgari ücret komisyonu kuracağız

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Yeni bir asgari ücret komisyonu kuracağız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikaların aynı amaca hizmet ettiği sürece başarıya ulaşabileceğini belirterek, "Allah nasip ederse kasımın 20'sinden... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T02:41+0300

2023-10-17T02:41+0300

2023-10-17T02:41+0300

türkiye

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Tekgıda-İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği'ni ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Atalay, çalışma hayatındaki sorunların kılıf değiştirerek de olsa devam ettiğini söyledi.Atalay, sadece yüzde 14'ü örgütlü bir toplumda temsilcilik yaptıklarını ve bu tablonun başta sendikalar olmak üzere ülkeye yakışmadığını ifade etti.Kovid-19 salgını, Ukrayna krizi, Kahramanmaraş merkezli depremler ve son olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gündemde olduğuna değinen Atalay, "İsrail, vahşice, çoluk çocuk, kadın öldürmeye devam ediyor. Deniyor ki, 'Hamas yaptı.' Git Hamas'la mücadeleni yap, git Hizbullah'la mücadeleni yap. Bebekten, kadından, çocuktan ne istiyorsun?" diye konuştu.Atalay, çalışma hayatında ise siyasi görüşler farklı olsa da herkesin emekten yana tavır alma mecburiyeti bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle biz kendimizi sorgulayalım. Biz işçiler, sendikalar, ne zaman kayıkta küreği aynı istikamette çekersek başarıya ulaşırız ama birimiz A'ya birimiz B'ye gittiğimiz müddetçe sermaye, patronlar bizi kullanmaya devam eder" değerlendirmesinde bulundu.'Asgari ücret komisyonunda 2 erkek 2 kadın olacak'Geçici işçilerin sorununu anlattıklarını, taşeron sorununu da anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Atalay, seçim öncesi taşeron meselesine ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlandırılmasını talep etti.Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını anımsatarak, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu