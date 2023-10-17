https://sputniknews.com.tr/20231017/turk-askerinin-irak-ve-suriyedeki-gorev-suresini-2-yil-uzatan-tezkere-tbmmde-kabul-edildi-1076444187.html
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T19:42+0300
2023-10-17T19:42+0300
2023-10-17T19:47+0300
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tbmm, son dakika, irak
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi
19:42 17.10.2023 (güncellendi: 19:47 17.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.