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Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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tbmm, son dakika, irak
tbmm, son dakika, irak

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi

19:42 17.10.2023 (güncellendi: 19:47 17.10.2023)
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Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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