https://sputniknews.com.tr/20231017/temde-26-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1076407990.html
TEM'de 26 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
TEM'de 26 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T06:32+0300
2023-10-17T06:32+0300
2023-10-17T06:32+0300
türkiye
tem otoyolu
kaza
yaralı
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Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-oyuncu-erkan-can-alkolluyken-kaza-yapti-alkolluyum-kanunu-biliyorum-1076384239.html
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tem otoyolu, kaza, yaralı
tem otoyolu, kaza, yaralı
TEM'de 26 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.