https://sputniknews.com.tr/20231017/temde-26-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1076407990.html

TEM'de 26 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de 26 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T06:32+0300

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türkiye

tem otoyolu

kaza

yaralı

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Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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